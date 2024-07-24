Активы владельца водки Stolichnaya переданы государству

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Суд в Тамбове признал бизнес Шефлера «экстремистским объединением», обвинив в финансировании ВСУ. В связи с этим его активы в России, включая водочные заводы «Амбер Талвис» и «СПИ-РВВК», были переданы в доход государства, сообщили в РБК.
«Тамбовский районный суд обратил в доход Российской Федерации активы Юрия Шефлера, находящиеся на территории нашей страны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Тамбовской области.
Административный иск к магнату и подконтрольным ему компаниям был подан Генеральным прокурором Российской Федерации.
Ранее по иску Генпрокуратуры также был арестован спиртовой завод «Амбер Талвис», принадлежащий Шефлеру. Спирт с этого завода поставлялся на латвийские предприятия, где производились водка Stoli и Moskovskaya.
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