Россияне ответили, что вызывает негатив к компании при трудоустройстве

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Опрос MANGO OFFICE показал, что 79% кандидатов на трудоустройство в крупные российские компании отметили, что негатив в отношении организации у них вызывает долгий ответ рекрутёра.
В то же время 80% респондентов признались, что готовы выбрать крупную компанию, рекрутёр которой отвечает быстрее компании-конкурента, а 96% опрошенных высказали мнение о том, что крупная организация должна сообщать кандидату о любых результатах собеседования.
В то же время начинающих бизнесменов пригласили на онлайн-семинар «Предпринимательские ошибки».
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.
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Стало известно, сколько россиян получают удовольствие от работы
«Наше исследование выявило важнейший инсайд для топ-менеджеров. Часть кадровых проблем скрыта на этапе общения рекрутёров и соискателей. Кандидаты считают, что крупные компании смогут намного быстрее нанимать сотрудников, если их рекрутеры будут отвечать быстрее и вежливее», — резюмировал в беседе с RT директор по продажам MANGO OFFICE Александр Шикинов.
В то же время начинающих бизнесменов пригласили на онлайн-семинар «Предпринимательские ошибки».
«Предпринимателям предлагают также бесплатное обучение в «Школе бизнеса МБМ». Онлайн-курс начинается 12 августа, а очные занятия пройдут с 19 по 23 августа. За пять дней участников научат искать и анализировать бизнес-идеи, дадут основы маркетинга, расскажут о юридических аспектах открытия и ведения своего дела и об особенностях бухгалтерского учёта», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы мэра Москвы.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.
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Мелисса Тимофеева