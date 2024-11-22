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В Ленинском городском округе состоялась ежегодная Спартакиада дошкольников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

На базе Мисайловской школы № 1 в Ленинском районе прошла муниципальная Спартакиада для детей дошкольного возраста, приуроченная к Году семьи. В мероприятии участвовали сборные команды из дошкольных отделений Мисайловской школы № 1, Развилковской школы, Молоковской школы, Володарской школы и школы совхоза имени Ленина, сообщает пресс-служба администрации района.
«Сегодня мы стали свидетелями невероятных моментов, когда все сплотились, чтобы показать свою силу, ловкость и командный дух. Каждая эстафета была наполнена смехом, поддержкой и, конечно же, здоровой конкуренцией. Семейные соревнования — это не только возможность проявить свои таланты, но и укрепить связи, поддержать друг друга и создать незабываемые воспоминания», — отметила начальник управления образования Наталья Киселёва.
Спартакиада проводится в Ленинском городском округе каждый год. По итогам соревнований, основываясь на общем количестве баллов за все этапы, первое место заняла команда «Весёлая десятка» из Володарской школы.



Второе место досталось команде «Крепкие орешки» из школы совхоза имени Ленина, а третье место получили «Лучшие друзья» из Молоковской школы.

Соревнования проходили под девизами русских народных пословиц о семье и семейных ценностях. Судейская коллегия состояла из тренеров спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». Все участники получили медали, а победители были награждены грамотами, кубками и сертификатами на покупку спортивного оборудования.

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#победители
#ленинский городской округ
Чемпионом Евразии по рукопашному бою стал спортсмен из Ленинского городского округа
22 ноября 2024, 15:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

В Москве состоялся открытый чемпионат Евразии по рукопашному бою. Воспитанник спортивного клуба «VARDANYAN TEAM» Хушбахт Гафуров занял первое место среди спортсменов в весовой категории до 57 кг в возрастной группе от 18 лет и старше, успешно завершив четыре боя. Ему был присвоен статус мастера спорта международного класса и звание «Чемпиона Евразии по СРБ-ММА 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«Я очень горжусь своими бойцами, они показали достойнейшие результаты. Мы столкнулись с серьезными профессиональными противниками. Наши упорные тренировки и командный дух принесли свои плоды. Продолжаем двигаться вперед и достигать новые цели», — сказал тренер спортивного клуба Артур Варданян.
Ещё один спортсмен из Ленинского района Ислам Муртазалиев продемонстрировал отличные результаты, заняв второе место и подтвердив звание мастера спорта. По итогам соревнований тренер Артур Варданян получил звание тренера международной категории по смешанному рукопашному бою.

Более 200 участников из девяти стран, включая Азербайджан, Армению, Казахстан и Беларусь, приняли участие в турнире. Соревнования проводились в пятнадцати весовых категориях. Все участники получили дипломы. Победители были награждены чемпионскими поясами и дипломами, серебряные и бронзовые призёры — медалями и дипломами.

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#тренировки
#ленинский городской округ
#подмосковье
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Спортсмены из Ленинского округа завоевали несколько медалей на соревнованиях по каратэ
22 ноября 2024, 14:48

Фото: istockphoto / master1305

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Милютина» состоялись в Вологодской области. Восемь спортсменов из Ленинского городского округа под руководством тренеров Сергея Крылкова и Алексея Юмашева продемонстрировали отличные результаты и завоевали медали разных достоинств, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Воспитанники нашей школы получили большой опыт, который помог им узнать о своих сильных и слабых сторонах. Будем и дальше продолжать работать над собой, стремиться к новым победам и учиться на своих ошибках. Упорные тренировки, воля к победе и объединение общих усилий помогут достичь новых высот», — сказал тренер, президент федерации по каратэ Ленинского городского округа Крылков.
Более 700 участников из 25 регионов России приняли участие в соревнованиях. В первый день турнира ученики спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» из Ленинского округа заняли два призовых места.

Екатерина Шаркаева в возрастной группе от 16 лет и старше в категории «ката» показала отличный результат и завоевала первое место.

Роман Хацько в категории «кумитэ» до 84 кг среди спортсменов 18 лет занял третье место.

В заключительный день соревнований спортсмены из Ленинского городского округа смогли достичь следующих результатов: Ярослав Гордиенко в категории «кумитэ» до 63 кг среди спортсменов 14–15 лет и Максим Акимов в категории «кумитэ» свыше 70 кг среди спортсменов 14–15 лет заняли третьи места.

Победители и призёры были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.

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#тренер
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#победители
#каратэ
#тренировки
#ленинский городской округ
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Названо возможное место для боя Емельяненко
Габдуллин: будем готовиться к выступлению Александра Емельяненко на Ural FC
22 ноября 2024, 13:47

Фото: iStock/maria zheleznova

Президент бойцовской лиги Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что готов начать переговоры с Александром Емельяненко об участии в турнирах площадки. По его словам, недавно боец вышел с ним на связь.
«Как я недавно говорил, Александр Емельяненко вышел на связь. Не могу назвать наш диалог переговорами, но очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем конкретно говорить о перспективах его выступления», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Габдуллин подчеркнул, что его площадка открыта к переговорам по участию Емельяненко в боях на турнирах Ural FC, а все остальное зависит от самого Александра.

Напомним, последний поединок Александр Емельяненко провел в 2023 году на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве против блогера Евгения Ершова, которого победил болевым приемом «кимура» во втором раунде. Весной 2024 года он должен был провести бой с Вячеславом Дациком на Ural FС, но встреча не состоялась.

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Ещенко раскрыл, что может помешать «Спартаку» в матче с «Локомотивом»
Ещенко: «Спартаку» может помешать плохая игра в обороне в матче с «Локомотивом»
22 ноября 2024, 13:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник ФК «Спартак» Андрей Ещенко раскрыл, что может помешать «красно-белым» в матче с «Локомотивом». По его мнению, их может подвести плохая игра в обороне.
«Спартаку» может помешать победить плохая игра в обороне. Матчи красно-белых я не все смотрел, но из того, что видел — что-то нравится, а что-то вообще нет», — пояснил футболист в беседе с «РБ Спорт».
Ещенко добавил, что для него фаворитом в этой игре будет «Спартак». Он также отметил, что на матч может повлиять то, что главный тренер сборной России Валерий Карпин оставил футболистов «Локомотива» в команде на второй матч сборной.

Сейчас «Спартак» набрал 28 очков после 15 туров нынешнего сезона РПЛ, забравшись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же опережает их на 6 очков, находясь на третьей позиции.

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#спорт
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#валерий карпин
#футболист
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Раменские спортсмены завоевали более 30 медалей Кубка боевых искусств ANTA
22 ноября 2024, 12:56

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Девять золотых, 13 серебряных и десять бронзовых медалей завоевали представители Раменского городского округа на IV Международном фестиваля боевых искусств «Кубок ANTA+2024», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участниками фестиваля от Раменского округа стали представители спортклуба «Чемпион» города Раменское и спортивной школы «Авангард» рабочего посёлка Ильинский. В общей сложности в команду округа вошли 52 спортсмена, из которых первое место заняли девять человек, второе — тринадцать человек, а третье — десять человек», — говорится в сообщении.
Всего в соревнования в рамках фестиваля боевых искусств «Кубок ANTA 2024» приняли участие более тысячи спортсменов из 20 российских регионов, а также из Южной Осетии, Абхазии и Беларуси.

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#раменский городской округ
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#медали
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ФК «Леон Сатурн» занял третье место второй лиги Б в первенстве 2024 года
22 ноября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Футболисты раменского клуба «Леон Сатурн» третье место среди команд второй лиги Б в Первенстве текущего года, спортсменов поздравил с отличным результатом руководитель Департамента проведения соревнований футбольной Национальной лиги Василий Иванов, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«От футбольной Национальной лиги хочется от души поздравить вас всех. В первую очередь игроков, тренеров, работников клуба, конечно же, руководство клуба. И обязательно ваших болельщиков»», — сказал Василий Иванов.
Отмечается, что в 2024 году футболисты клуба «Леон Сатурн» сыграли 30 матчей, в которых забили 68 голов. Самым результативным этот сезон стал для Станислава Басырова: на его счету 11 голов. Второе место по этому показателю занял Денис Грибанов, забивший восемь голов. На третьем месте Денис Бескоровайный с семью забитыми голами.

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#спорт
#футбол
#раменский городской округ
#раменское
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Нападающий Никита Кучеров достиг отметки 900 набранных очков в НХЛ
22 ноября 2024, 12:36

Никита Кучеров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче против «Коламбус Блю Джекетс» отметился голевой передачей. Теперь в активе россиянина 900 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
На счету 31-летнего форварда 331 гол и 659 передач в матчах регулярного чемпионата лиги, сообщает «Спорт-Экспресс». Кучеров стал седьмым россиянином, которому покорился рубеж в 900 очков в НХЛ. Ранее этого результата добились действующие хоккеисты Александр Овечкин (1575 очков) и Евгений Малкин (1315). А также Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029) и Павел Дацюк (918), которые уже завершили выступления.

Отметки в 900 результативных баллов Кучеров достиг за 743 матча. Это третий результат среди действующих игроков. Быстрее этот рубеж покорялся канадскому форварду и капитану команды «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (602 матча), а также капитану клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (677 матчей).

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#спорт
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#александр овечкин
#экспресс
#хоккей
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Подмосковная биатлонистка Резцова завоевала серебро Кубка Содружества
22 ноября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Кристина Резцова завоевала серебряную медаль в стартовый день второго этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Кристина Резцова пришла второй в спринте на 7,5 км. Золотую медаль в этой категории завоевала Тамара Дербушева из российской сборной. На третью ступень пьедестала почёта также поднялась российская спортсменка — Светлана Миронова», — говорится в сообщении.
Второй этап Кубка Содружества по биатлону проводится в Ханты-Мансийске. Соревнования стартовали 22 ноября и продлятся три дня.

В областном Минспорта напомнили, что в этом сезоне Кубок Содружества по биатлону проводится в шесть сезонов. Первый проводился в сентябре в Красноярске, где из-за отсутствия снежного покрова лыжники использовали лыжероллеры. А финальный этап назначен на начало апреля будущего года, он будет проходить в Мурманске.

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#медаль
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#московская область
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Стали известны шансы «Спартака» против «Зенита»
Кирьяков: «Спартак» не дотягивает до борьбы с «Зенитом»
22 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал оценку игре «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и сравнил его с «Зенитом». По мнению экс-форварда, пока «красно-белые» не дотягивают до борьбы с петербургским клубом.
«Стал ли «Спартак» лучше с приходом Станковича? И да, и нет. Видно, что он принес что-то свое. Другое дело, что подбор исполнителей оставляет желать лучшего. Да, в какой-то момент команда показывала хороший футбол, а потом выдавала провальные игры. Эта игровая нестабильность вызывает сомнения и вопросы», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Кирьяков считает, что все ждут момента, когда «Спартак» начнет бороться за чемпионский титул, но клуб пока далек от борьбы с «Зенитом». По его словам, говорить об этом можно будет после того, как «красно-белые» обретут стабильность и достигнут постоянных успехов.

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