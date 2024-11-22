В Ленинском городском округе состоялась ежегодная Спартакиада дошкольников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский
На базе Мисайловской школы № 1 в Ленинском районе прошла муниципальная Спартакиада для детей дошкольного возраста, приуроченная к Году семьи. В мероприятии участвовали сборные команды из дошкольных отделений Мисайловской школы № 1, Развилковской школы, Молоковской школы, Володарской школы и школы совхоза имени Ленина, сообщает пресс-служба администрации района.
«Сегодня мы стали свидетелями невероятных моментов, когда все сплотились, чтобы показать свою силу, ловкость и командный дух. Каждая эстафета была наполнена смехом, поддержкой и, конечно же, здоровой конкуренцией. Семейные соревнования — это не только возможность проявить свои таланты, но и укрепить связи, поддержать друг друга и создать незабываемые воспоминания», — отметила начальник управления образования Наталья Киселёва.
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