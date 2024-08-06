Участник СВО провёл военное занятие в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Комплексное занятие по военному делу провёл участник СВО с позывным «Панда» на территории «Гарнизона-А» в Павловском Посаде, оно было организовано в рамках курсов военной подготовки «НВП Рокот», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Несмотря на то что в занятии приняли участие не так много слушателей, как ожидалось, все кто приехал набегались, налазились, настрелялись вдоволь. Закончилось занятие разбором полётов с небольшими посиделками. Все показали высокий уровень знаний и умений», — отметили организаторы мероприятия.Они также поблагодарили «Гарнизон-А» за предоставленную площадку.
Темами занятия стали снаряжение бойца. штурм окопов и сооружений, а также оказание медицинской помощи.
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