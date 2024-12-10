Активистка «Движения Первых» из Каширы победила на конкурсе «Экопоколение»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ученица каширской школы-интерната, активистка «Движения Первых» Анна Арефьева одержала победу на Всероссийском конкурсе «Экопоколение», диплом победительнице вручили на форуме #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вручение проходило 6 декабря. Это был очень насыщенный день. С утра мы послушали презентации нескольких участников форума. Встретились с разными народами нашего региона и послушали лекции со спикерами из других стран. Потом пообщались с председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым, побывали на лекции. А вечером поехали на закрытие детской программы форума в университет Пирогова, там нас наградили дипломами», — рассказала Анна Арефьева.Конкурс «Экопоколение» в рамках «Движения Первых» проводился с марта по октябрь текущего года. Участникам предлагалась создать проект, направленный на защиту окружающей среды, в ходе конкурса доработать его с экспертами, реализовать и представить результаты. Участие в конкурсе могли принять школьники в возрасте от 14 до 17 лет.
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