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Активистка «Движения Первых» из Каширы победила на конкурсе «Экопоколение»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученица каширской школы-интерната, активистка «Движения Первых» Анна Арефьева одержала победу на Всероссийском конкурсе «Экопоколение», диплом победительнице вручили на форуме #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Вручение проходило 6 декабря. Это был очень насыщенный день. С утра мы послушали презентации нескольких участников форума. Встретились с разными народами нашего региона и послушали лекции со спикерами из других стран. Потом пообщались с председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым, побывали на лекции. А вечером поехали на закрытие детской программы форума в университет Пирогова, там нас наградили дипломами», — рассказала Анна Арефьева.
Конкурс «Экопоколение» в рамках «Движения Первых» проводился с марта по октябрь текущего года. Участникам предлагалась создать проект, направленный на защиту окружающей среды, в ходе конкурса доработать его с экспертами, реализовать и представить результаты. Участие в конкурсе могли принять школьники в возрасте от 14 до 17 лет.

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#кашира
#движение
#экология
#награда
#школьники
«Лента добрых дел» исполнит новогодние желания боеле 2,5 тысяч детей Московской области
10 декабря 2024, 17:35

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания «Лента» уже 9 лет проводит благотворительную акцию и помогает детям со всей страны осуществить свои мечты. Покупатели розничной сети смогут подарить волшебство более чем 2500 воспитанников подмосковных детских домов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ребята описали свои новогодние желания на специальных открытках, которые украсили ёлки в гипермаркетах. Чтобы мечта осуществилась, нужно выбрать одну из открыток, купить подарок и оставить его на стойке информации магазина. Презенты будут бережно доставлены адресатам.

В акции участвуют 13 магазинов сети и продлится до 27 декабря.

Новогодние подарки получат ребята из таких городов Московской области, как Балашиха, Сергиев Посад, Пушкино, Ленинский, Дмитров, Химки, Истра, Домодедово, Реутов, Серпухов, Наро-Фоминск и Мытищ Истры, Домодедово, Реутова, Серпухова, Наро-Фоминск и Мытищи.

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#подмосковье
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В ГСГУ в Коломне состоялась конференция на тему актуальных вопросов образования в России
10 декабря 2024, 17:15

Фото: Министерство образования Московской области

В Коломенском государственном социально-гуманитарном университете состоялась XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности», приуроченная к памяти профессора Василия Исидоровича Куфаева, сообщает Министерство образования Московской области.
Конференция была организована в рамках Года семьи, что подчёркивает значимость идей выдающегося советского учёного, чьи труды в области предотвращения антиобщественного поведения среди молодёжи не теряют актуальности.

В своём приветствии первый проректор ГСГУ Сергей Хэкало и декан социально-психологического факультета Светлана Савельева подчеркнули значение вклада Куфаева в развитие отечественной педагогики и его приверженность принципам, заложенным основателем советской педагогической системы Антоном Макаренко.

В конференции приняли участие более 250 человек из разных регионов России, включая учёных, преподавателей, студентов и практиков. За два дня было представлено 102 доклада, охватывающих широкий круг тем.
«Особенностью конференции стала интеграция научного и практического опыта, что позволило не только обсудить актуальные проблемы, но и предложить конкретные решения для их преодоления», — подчеркнули организаторы.

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#университет
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Подмосковный производитель планирует увеличить экспорт продукции в Саудовскую Аравию
10 декабря 2024, 16:58

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Один из крупнейших производителей мясной продукции в Московской области — группа компаний «Черкизово» планирует увеличить экспорт своей продукции (мясо птицы и индейки) в Саудовскую Аравию в Саудовскую Аравию. Представители компании приняли участие в деловой миссии российских экспортёров в сфере агропромышленного комплекса (АПК), сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На сегодняшний день компания «Черкизово» поставляет филе грудки цыплят-бройлеров перерабатывающим предприятиям Королевства. Объём поставок в этом году может составить около 5 тысяч тонн, что в пять раз превышает показатель прошлого года, составлявший менее 1 тысячи тонн.

Увеличение экспорта планируется благодаря увеличению объёмов отгрузки этой продукции и расширению ассортимента товаров из мяса птицы.

Кроме того, «Черкизово» расширяет каналы сбыта и планирует поставлять курицу под брендом Dajajti и индейку под брендом Pava-Pava в розничные сети Саудовской Аравии.

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В России могут увеличить штраф за выезд на встречную полосу с 1 января
В России штраф за выезд на встречную полосу может составить 7,5 тыс. рублей
10 декабря 2024, 16:40

Фото: iStock/disqis

В России хотят повысить штраф за выезд на встречную полосу с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей, говорится в поправке к законопроекту, который опубликован в базе данных Государственной Думы.
Если поправки будут приняты, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности также увеличится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Нетрезвым водителям придётся заплатить 45 тыс. вместо 30 тыс. рублей, изменится и штраф за отказ от медицинского освидетельствования.

Кроме того, увеличатся штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков — с 500 до 750 рублей и с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей соответственно.

В документе сказано, что изменения будут действительны с 1 января 2025 года.

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#водители
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Жителям Подмосковья рассказали, как защитить обувь от реагентов
10 декабря 2024, 16:38

Фото: Минчистоты МО

Зимой коммунальщики используют для обработки дорог реагенты, уменьшающие скользкость покрытия. Это необходимо для безопасного передвижения пешеходов по тротуарам в снег и гололёд.
В Подмосковье в основном используют техническую соль – хлористый натрий. Но этот реагент может испортить обувь. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как уберечь её.
«При выборе защитных спреев важно учитывать, из какого материала сделана обувь – из кожи, замши или нубука. Есть специальные водоотталкивающие средства, которые образуют защитный слой на поверхности обуви. За 30-60 минут до выхода на улицу желательно обработать обувь», – отметили в министерстве.
Там посоветовали удалять грязь и реагенты с обуви сразу после прогулки. Для кожаной обуви лучше использовать мягкую влажную тряпку, для замшевой – щётку или резиновую губку.
«После мытья обувь нужно посушить при комнатной температуре. Ставить её на батарею нельзя, так как она может потерять форму, пересохнуть и покрыться трещинами из-за агрессивного воздействия тепла», – продолжили в пресс-службе.
Хранить обувь тоже нужно правильно. Держать её необходимо в сухом и проветриваемом месте, избегать влажных помещений. Если на обуви образовались белые разводы, удалить их поможет специальный очиститель. Его следует наносить на участки, где присутствует соль.
«Если от соли образовались выпуклости, очиститель нужно нанести на салфетку или ватный диск и приложить к повреждённым местам. Он поможет вытянуть соль на поверхность обуви, и её будет легко убрать щёткой или салфеткой», – подчеркнули в ведомстве.
Там также посоветовали иметь как минимум две пары обуви, чтобы давать ей возможность просохнуть между носками.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
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«Ядерная порция»: Милонов объяснил законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям
Депутат Милонов: каждая проданная ребенку банка энергетика «равноценна побоям»
10 декабря 2024, 16:15

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

9 декабря в Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий штрафы до полумиллиона рублей за продажу детям энергетиков. В работе также находятся предложения о штрафах за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров и об ужесточении ответственности за повторную продажу детям алкоголя.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что в настоящее время фиксируется большое количество правонарушений, связанных с продажей веществ и препаратов, которые не предназначены для несовершеннолетних.

«Наказание за подобные действия несоразмерно легкое и мягкое — буквально 5 тысяч рублей может заплатить продавец. Это ничто по сравнению с теми кошмарными оборотами теневого бизнеса, с той прибылью, которую они извлекают от продажи разного рода энергетиков, никотинсодержащей продукции», — сказал он.

По его словам, без детской аудитории нелегальной продажи подобных веществ не проводилось бы, потому что среди взрослых популярность «конфетных парилок» низкая.

«В энергетиках, то есть в этих синтетических тонизирующих веществах, есть эффект, действующий на психику, на нервную и эндокринную системы. Этот эффект поистине ужасающий. Об этом никогда не скажут производители, которые делают яркие, красивые банки, дают рекламы, продвигают свои бренды через разные сообщества. Даже на взрослых энергетики воздействуют крайне сложно и негативно, а для развивающегося ребенка ядерная порция подобных психостимуляторов — полный ужас», — поделился депутат.

По мнению Милонова, продажа подобных веществ ребенку соответствует статье УК о нанесении вреда здоровью ребенка, потому что каждая банка энергетика «равноценна побоям».

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Новый символ для банкноты в 1 тыс. рублей выберут народным голосованием
10 декабря 2024, 16:05

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»

Два дня осталось до завершения онлайн-голосования за новый символ для банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Принять в нём участие может каждый россиянин, сообщили в пресс-службе Национального центра «Россия».
Народное голосование за символы для банкноты, посвящённой Приволжскому федеральному округу, стартовало на площадке Национального центра «Россия» на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка России. Проголосовать можно на сайте Банка России
«Там представлено 25 объектов из регионов Приволжья - известные достопримечательности, памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия. Список составили эксперты Консультативного совета по банкнотам. Каждый участник может выбрать один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, будут использованы художниками Банка России и Гознака для разработки многоплановой композиции банкноты», – говорится в сообщении.
Новый дизайн оборотной стороны банкноты 1 тыс. рублей планируют представить в будущем году

Народное онлайн-голосование продлится до полудня 12 декабря.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента России Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

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#россияне
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Главный флаг Украины исчез с флагштока в центре Киева
10 декабря 2024, 15:49

Фото: iStock/alzay

В Киеве из-за сильного ветра был поврежден самый большой флаг страны около монумента «Родина-мать». Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Уточняется, что полотнище снято с флагштока для замены. По данным источника, флаг размером 16 на 24 метра будет заменен в течение суток.

Согласно сообщению украинского издания «Фокус», сегодня во многих украинских областях идет дождь и снег.

Ранее сообщалось, что мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#киев
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В Подмосковье окрыли эстакаду между Каширским шоссе и трассой А-105
10 декабря 2024, 15:41

Фото: пресс-служба правительства МО/Марат Магомедов

Проезд по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105, расположенной в районе деревни Апаринка Ленинского округа, открыли сегодня, 10 декабря. О том, что новая эстакада даст жителям, а также о ходе работ по дальнейшей реконструкции Каширского рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы сегодня находимся в Ленинском округе. Здесь предстоит осуществить четыре этапа реконструкции Каширского шоссе. Первый — это разворотная петля между шоссе и А-105, которую запустили сегодня. В ближайшее время уберем светофор на улице Газовиков. Жителям будет гораздо проще разворачиваться в начале Каширского шоссе», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что второй этап — строительство развязки между Каширским и Володарским шоссе. Эти работы близятся к завершению.

«Строители закончат все бетонные работы зимой и при первой возможности застелют асфальт: в конце февраля или первой декаде марта. Таким образом, следующий этап очень важной реконструкции также будет завершён», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Он также сообщил, что в будущем году начнётся реализация третьего этапа модернизации трассы — расширение Старокаширского шоссе. А во втором полугодии будущего года стартует заключительный — четвёртый — этап реконструкции: выезд из города Видное со строительством развязки.

«Кроме того, в конце декабря мы также запускам здесь первые 16 км концессионной дороги — Южно-Лыткаринского шоссе. Все это масштабные работы. Городской округ растет и требует очень заметных инвестиций в инфраструктуру, в том числе дорожную», — отметил глава региона.
Андрей Воробьёв также рассказал о масштабных мероприятиях по развитию дорожной инфраструктуры в других округах. В частности, две дороги в ближайшее время откроют в Мытищах: Мытищинскую хорду, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, и расширенное до четырёх полос Пироговское шоссе. А в Одинцовском округе откроется проезд по путепроводу на ЦКАД в Малых Вязёмах. Кроме того, в следующем году планируется масштабная реконструкция Носовихинского шоссе.

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#ленинский городской округ
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