В отдалённых каширских сёлах будет работать мобильный медицинский комплекс

Фото: пресс-служба администрации г. о. Каширы
Каширяне смогут проверить здоровье и пройти вакцинацию против гриппа в передвижном медицинском комплексе. Сделать это приглашаются жители отдалённых сельских местностей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
11 декабря с 9:00 до 13:00 мобильный комплекс будет работать в деревне Каменка по адресу ул. Центральная, д. 7а. 13 декабря с 10:00 до 12:00 пациентов будут принимать в деревне Лёдово (ул. Стадионная, д. 1А).
Профилактический медицинский осмотр включает опрос; антропометрию; измерение артериального давления; клинический анализ крови; определение уровня холестерина и глюкозы; электрокардиографию и осмотр терапевта.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для углублённого обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Читайте также:
В подмосковном Детском центре спасли новорождённого с критическим пороком сердца
Неонатальный скрининг с начала года прошли 64 тыс. рождённых в Подмосковье детей
В подмосковном Детском центре младенца избавили от врождённой патологии черепа
«Мобильный комплекс позволяет охватить жителей удалённых территорий, где доступ к медицинским услугам часто бывает ограничен. Регулярные осмотры – это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьёзные заболевания», – отметил заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов.
Профилактический медицинский осмотр включает опрос; антропометрию; измерение артериального давления; клинический анализ крови; определение уровня холестерина и глюкозы; электрокардиографию и осмотр терапевта.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для углублённого обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Читайте также:
В подмосковном Детском центре спасли новорождённого с критическим пороком сердца
Неонатальный скрининг с начала года прошли 64 тыс. рождённых в Подмосковье детей
В подмосковном Детском центре младенца избавили от врождённой патологии черепа
Лора Луганская