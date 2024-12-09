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В отдалённых каширских сёлах будет работать мобильный медицинский комплекс

Фото: пресс-служба администрации г. о. Каширы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Каширы

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Каширяне смогут проверить здоровье и пройти вакцинацию против гриппа в передвижном медицинском комплексе. Сделать это приглашаются жители отдалённых сельских местностей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
11 декабря с 9:00 до 13:00 мобильный комплекс будет работать в деревне Каменка по адресу ул. Центральная, д. 7а. 13 декабря с 10:00 до 12:00 пациентов будут принимать в деревне Лёдово (ул. Стадионная, д. 1А).
«Мобильный комплекс позволяет охватить жителей удалённых территорий, где доступ к медицинским услугам часто бывает ограничен. Регулярные осмотры – это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьёзные заболевания», – отметил заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов.


Профилактический медицинский осмотр включает опрос; антропометрию; измерение артериального давления; клинический анализ крови; определение уровня холестерина и глюкозы; электрокардиографию и осмотр терапевта.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для углублённого обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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Врачи Детского центра в Красногорске устранили новорождённой порок лёгкого
09 декабря 2024, 16:34

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске прооперировали малышку с врождённом пороком лёгкого. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
В центр поступила девятимесячная девочка с кистозно-аденоматозной мальформациией. Диагноз поставили ещё в роддоме, когда ребёнок находился в утробе матери
«Этот врождённый порок характеризуется образованием множества кист в лёгочной ткани. Внешних проявлений такое заболевание не имеет, но в будущем может вызвать воспаление лёгких и хроническую пневмонию. Операцию проводили малоинвазивно. С помощью трёхмиллиметровых троакаров удалили долю лёгкого, где были кисты, а затем наложили специальные клипсы», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Младенец чувствует себя хорошо, его выписали домой через пять дней.

В ДКЦ пояснили, что у маленьких детей хорошо развиты компенсаторные функции организма. Через некоторое время оставшаяся верхняя доля лёгкого заполнит всю полость удалённой части, и девочка будет жить обычной жизнью.

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В подмосковном Детском центре младенца избавили от врождённой патологии черепа
#дкц
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#московская область
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#операция
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Более 2,3 тыс. подмосковных врачей получили бесплатные земельные участки
09 декабря 2024, 16:19

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Узким медицинским специалистам Московской области за 11 месяцев 2024 года безвозмездно предоставили 230 участков. Они получили их в рамках региональной льготной программы «Земля врачам», сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.
«Самое большое количество участков в этом году предоставили администрации городских округов Орехово-Зуевский (22), Пушкинский (17) и Талдомский (16). А всего с начала действия соответствующего закона участки получили 2 тыс. 398 врачей, в том числе 514 – в специализированных посёлках для медиков», – уточнили в ведомстве.
Льготная мера по предоставлению земли позволяет привлечь специалистов самых дефицитных областей в учреждения здравоохранения региона.

Медикам 39 специальностей, работающим в учреждениях здравоохранения Московской области, уже более трёх лет бесплатно предоставляют участки в 32 городских округах.

Чтобы получить такой участок, нужно подать заявку через местную администрацию на выбор из предложенного списка или самостоятельно найти участок на кадастровой карте и подать заявление через портал uslugi.mosreg.ru. При этом надо указать должность, место работы и координаты участка. Срок оформления заявки – 15 рабочих дней.

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Неонатальный скрининг с начала года прошли 64 тыс. рождённых в Подмосковье детей
#врачи
#здоровье
#здравоохранение
#минимущества
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#земля врачам
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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В подмосковном Детском центре спасли новорождённого с критическим пороком сердца
09 декабря 2024, 12:19

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске спасли жизнь младенца с врождённым критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«Новорождённый по имени Рома попал в ДКЦ на 10-й час жизни с диагнозом «транспозиция магистральных артерий». При этом пороке аорта отходит от правого желудочка сердца и несёт организму венозную кровь, что приводит к кислородному голоданию. При этом лёгочная артерия выходит из левого желудочка и направляет артериальную кровь в лёгкие. Кровь смешивается из-за наличия небольшого дефекта в межпредсердной перегородке», – поясняется в сообщении.
Такой порок требует экстренного хирургического вмешательства. Мальчику провели две операции. В первые сутки жизни ему расширили отверстие
в межпредсердной перегородке, что улучшило смешивание крови и снизило степень кислородного голодания.

На 13-й день после появления на свет маленькому пациенту провели операцию в условиях искусственного кровообращения. Хирурги переместили аорту из правого желудочка в левый, а лёгочную – из левого желудочка в правый. Это позволило восстановить нормальную анатомию сердца.

Малыш был выписан на 27-й день жизни. Сейчас он чувствует себя хорошо и получает кислород в полном объёме.

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#дкц
#красногорск
#дети
#новорождённые
#хирург
#врачи
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#подмосковье
#московская область
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Неонатальный скрининг с начала года прошли 64 тыс. рождённых в Подмосковье детей
09 декабря 2024, 11:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года прошли свыше 64 тыс. новорождённых. Такие данные привёл министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Скрининг проводится в первые дни жизни ребёнка и позволяет диагностировать 36 генетических заболеваний. Выявление детей из группы риска на ранней стадии даёт возможность начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильными специалистов. С начала года обследование прошли более 64 тыс. детей, 127 из них вовремя выявили заболевания», – отметил министр.
Как пояснили в подмосковном Минздраве, исследование проводится путём забора крови из пятки. При выявлении отклонений от нормы с родителями связывается медик и разъясняет им дальнейшие действия.

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#подмосковье
#московская область
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#младенец
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#здравоохранение
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В День семейного здоровья в Мытищах можно будет пройти медосмотр
06 декабря 2024, 20:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Мытищинцы 7 декабря смогут принять участие в Дне семейного здоровья. Его проведут в поликлинике №1 и детской поликлинике №4, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Пройти профилактические осмотры всей семьёй можно с 8 до 15 часов. Взрослых приглашают на первый этап диспансеризации и вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции. В рамках диспансеризации предусмотрены осмотр терапевта, флюорография, ЭКГ, анализ крови и замер внутриглазного давления. Детей осмотрят педиатр и оториноларинголог. Также юным пациентам сделают ЭКГ.
«Проведение таких акций стало традицией. Всегда наблюдаем активность жителей. Особенно отрадно, когда мытищинцы приходят семьями», отметила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Светлана Архипова.
На День семейного здоровья можно прийти без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

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#мытищи
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#диспансеризация
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#московская область
#семьи
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В подмосковном Детском центре младенца избавили от врождённой патологии черепа
06 декабря 2024, 15:41

Фото: пресс-службе Минздрава МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске помогли шестимесячному мальчику с врождённой патологией черепа – скафоцефалией. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
«Это патология, при которой череп развивается неправильно, становится слишком длинным и узким. Если вовремя не сделать операцию, это приведёт к проблемам в развитии ребёнка, головным болям и снижению мозговой активности. Врачи ДКЦ выполнили пациенту краниопластику – операцию по расширению черепа. С помощью электроинструментов они уменьшили продольный и увеличили поперечный размеры черепа по методике насечек. Это помогло исправить деформацию головы», – сообщили в клинике.

Фото: телеграм-канал ДКЦ

По оценке медиков, операция прошла успешно. Теперь у ребёнка не будет никаких отклонений. Сейчас он восстанавливается и готовится к выписке.

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#московская область
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В подмосковном Детском центре вылечили юную гимнастку с травмой бедра
06 декабря 2024, 14:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске помогли юной гимнастке с серьёзной травмой. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику поступила 10-летняя Саша. Девочка занимается художественной гимнастикой, и на фоне тренировок у неё возникли боли в бедре. Из-за специфики спорта она продолжала тренироваться, но вскоре боль стала невыносимой, Саша не могла наступить на ногу, и семья обратилась к врачу», – рассказали в центре.
Юной пациентке поставили диагноз «асептический некроз». Головка её бедренной кости оказалась разрушена.

Врачи КДЦ в ходе операции зафиксировали фрагменты кости и установили пластину, что позволило изменить анатомию тазобедренного сустава и восстановить амплитуду движений.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Через два месяца после операции девочке сделали рентгенодиагностику. Выяснилось, что хирургическое вмешательство дало прекрасный результат. Вскоре Саша перестанет пользоваться костылями и снова будет жить обычной жизнью.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#дкц
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Нарколог Холдин предупредил о риске отравления электронными сигаретами
Нарколог Холдин: Электронные сигареты могут вызвать тошноту, удушье и инсульт
06 декабря 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Любители электронных сигарет уверены, что их привычка безвредна, но на самом деле это совсем не так. Пристрастие к курительному гаджету может привести к сильному отравлению никотином. Об этой опасности рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«К сожалению, есть распространённый миф, что «парение» и системы с электронной доставкой никотина меньше вредят, чем обычное курение. Из-за человек дымит гораздо чаще и даже там, где не смог бы курить обычные сигареты. В результате может произойти отравление никотином. Его симптомами являются тошнота, головокружение, учащённое сердцебиение и даже потеря сознания», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что не исключены и более опасные последствия, например, спазм бронхов, который в свою очередь вызывает удушье и, как следствие, инсульт или инфаркт.

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#нарколог
#сигареты
#гаджеты
#здоровье
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В Подмосковье выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии
06 декабря 2024, 13:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Доля выявления онкологических заболеваний на ранней стадии в Московской области в текущем году составила 63,5%, что на 2,5% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Таких результатов мы достигли благодаря комплексному подходу, включающему развитие первичного медицинского звена, проведению Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, а также самозаписи на маммографию женщин старше 40 лет», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
Он добавил, что важную роль в ранней диагностике онкозаболеваний играет также информирование жителей о необходимости проходить диспансеризацию и оснащение медицинских учреждений современной техникой.

В министерстве напомнили, что информация о помощи подмосковным онкобольным размещена на портале onco.zdrav.mosreg.ru.

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#минздрав мо
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