В Ленинском округе очистили два водных объекта

Фото: пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова
Завьяловский пруд и реку Гвоздянку вместе с расположенным на её русле Сухановским прудом очистили в Ленинском городском округе, работы провели в рамках областной госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья», сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
«Проблема загрязнения водоёмов и прудов становится все более актуальной в связи с экологической обстановкой. Чистка воды прудов и водоёмов от загрязнений является частью обеспечения экологической устойчивости и здоровья населения», — сказала замглавы Ленинского округа Виктории Морозовой.Водоёмы попали в экологическую программу по итогам народного голосования. В ходе работ там очистили водную гладь, а также провели окос камыша и опиловку прибрежных деревьев.
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