В Ленинском округе выполнили программу модернизации детских площадок

«Сами детские площадки сделаны еще в октябре, а сейчас полностью привели в порядок территорию вокруг них. Два больших игровых комплекса установили по программе губернатора Московской области – на улице Школьной в Видном и в деревне Тарычево. Еще 14 площадок выполнены за счёт средств местного бюджета в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий», – уточнил начальник отдела благоустройства администрации Ленинского г.о. Михаил Лосев.