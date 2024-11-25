В Ленинском округе выполнили программу модернизации детских площадок

Фото: пресс-служба главы Ленинского г.о.
В Ленинском городском округе завершилась запланированная на 2024 год программа установки детских игровых площадок, в ходе которой были обновлены или построены заново 16 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.
«Сами детские площадки сделаны еще в октябре, а сейчас полностью привели в порядок территорию вокруг них. Два больших игровых комплекса установили по программе губернатора Московской области – на улице Школьной в Видном и в деревне Тарычево. Еще 14 площадок выполнены за счёт средств местного бюджета в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий», – уточнил начальник отдела благоустройства администрации Ленинского г.о. Михаил Лосев.
Отмечается, что несколько новых детских площадок поставили в посёлках Володарского и Развилка, а также на проспекте Ленинского Комсомола и на Петровском проезде в Видном. Часть из этих объектов были обновлены, остальные – новые.
Председатель совета одного из жилых домов в Видном Татьяна Лисицына поделилась впечатлениями о новых площадках. Она подчеркнула, что родители особенно оценили, что площадка зонирована по возрастам. Так, на ней имеются отдельные элементы для самых маленьких – это песочница, невысокая горка и игровой домик, и для более взрослых – баскетбольное кольцо и лазилки.
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