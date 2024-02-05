Активные долголеты из Каширы украшают город «тёплым граффити»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ярнбомбинг — то есть стрит-арт, при котором элементы городской среды обвязывают пряжей, — начали осваивать участницы каширского клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Этот вил уличного искусства называют «тёплым граффити». Изделия каширских мастериц можно увидеть на деревьях и малых архитектурных формах на прилегающей территории клуба «Активное долголетие» в поселке Большое Руново», — отмечается в сообщении.Изделия для ярнбомбинга создают на творческих занятиях клуба. Вязанные наряды для улиц делают и крючком, и спицами, а начинающие вязальщицы могут просто обмотать дерево нитями пряжи: искусство ярнбомбинга включает в себя и такое направление.
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