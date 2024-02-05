Активные долголеты из Каширы украшают город «тёплым граффити»

Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая отметила, что более пристальное внимание к авиаперевозкам с детьми началось после инцидента с блогером, который рассказал об этом на большую аудиторию. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».