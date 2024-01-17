Каширские молодогвардейцы расчищают от снега дворы пожилых людей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Активисты каширского отделения «Молодой Гвардии Единой России» помогают пожилым людям расчищать снега во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Молодогвардейцы организуют подобные мероприятия не в первый раз. Такие акции воспитывают в молодых людях чувства долга, заботы, уважения и ответственности», – говорится в сообщении.Отмечается, что после проделанной работы активисты получают от пенсионеров благодарность за внимание и заботу.
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Лора Луганская