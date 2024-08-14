Актовый зал школы в Мытищах обновят к началу учебного года

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
В первом корпусе флагманской школы № 6 Мытищ завершается ремонт актового зала. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
Решение провести ремонт было принято по просьбе родителей школьников и руководства учебного заведения.
По словам главы Мытищ, обновлённый актовый зал будет готов к началу учебного года.
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«Работы идут по графику. В полном объёме выполнены черновая отделка и стяжка пола, заменена система отопления. Обновлена основная часть подвесного потолка, закуплены светильники. На стенах зала появились обои под покраску. Следующим этапом станут чистовая отделка и переборка сцены», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По словам главы Мытищ, обновлённый актовый зал будет готов к началу учебного года.
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Лора Луганская