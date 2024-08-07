Обновлённый мытищинский детсад «Дюймовочка» примет воспитанников 2 сентября

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
Обновлённое дошкольное отделение школы № 24 «Дюймовочка» готовится к открытию. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
«В этом году проводим в городском округе Мытищи капремонт пяти образовательных учреждений. В их числе – дошкольное отделение школы № 24 «Дюймовочка». В здании требовались кардинальные изменения. По госпрограмме «Образование» были полностью заменены инженерные коммуникации, фасад, кровля, входные группы. Также обновлены групповые помещения и спортивно-музыкальный зал. Пищеблок укомплектован по всем современным требованиям», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.По её словам, сейчас строительные работы полностью завершены. Следующим этапом станут сборка и установка новой мебели и технического оборудования. Всё необходимое уже закуплено. На прилегающей территории установили новые игровые площадки, уложили асфальт и засеяли газон.
Как отметила Купецкая, дети придут в обновлённый сад 2 сентября.
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Лора Луганская