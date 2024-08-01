В Мытищах предотвратили сброс 50 кубометров строительных отходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В городском округе Мытищи удалось предотвратить незаконный сброс 50 кубометров строительных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Министерство провело экологический рейд в партнёрстве с Минэкологии Московской области, МВД России и Главного управления региональной безопасности Московской области. Целью стала борьба с несанкционированной перевозкой отходов строительных работ, сноса и перемещения грунтов.
В министерстве напомнили, что работать в рамках закона позволит разрешение на перемещение ОССиГ. Оформить его можно на региональном портале госуслуг.
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«На территории муниципалитета во время рейда проверено 15 единиц техники. У двоих водителей грузовиков не было необходимых для перевозки документов. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, а их автомобили перемещены на специализированную стоянку. Благодаря оперативным действиям проверяющих удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 50 м³, улучшив экологическую ситуацию в округе», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что работать в рамках закона позволит разрешение на перемещение ОССиГ. Оформить его можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская