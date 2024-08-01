В Мытищах стартует строительство поликлиники с постом скорой помощи

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Поликлинику, рассчитанную на 255 посещений в сутки, построят на Силикатной улице в городе Мытищи — на территории жилого комплекса «Мытищи Парк». В здании поликлиники также разместят пост скорой помощи. Разрешение на строительство уже выдано, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания переменной этажности — 2-3 этажа — составит 4,3 тыс. квадратных метров. В этом медучреждении жители смогут получить помощь как терапевта, так и узкопрофильных специалистов. Кабинеты будут размещены в основном блоке, а с другой стороны здания оборудуют пост скорой помощи на две бригады. В блок скорой помощи предусмотрен отдельный вход», — говорится в сообщении.В поликлинике создадут безбарьерную среду со входом на уровне земли — без ступеней и пандусов. В самом здании будут лифты. На прилегающей территории обустроят парковку на 22 места, из которых три места отведут для маломобильных людей.
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Лев Каштанов