Актриса Ксения Качалина умерла в возрасте 54 лет

03 декабря 2025, 01:05

Фото: istockphoto / Diy13

Бывшая супруга известного артиста Михаила Ефремова Ксения Качалина умела на 55-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил ее близкий друг и коллега режиссёр Алексей Агранович.





Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. В 1995 году она окончила ВГИК. Творческая биография актрисы включает яркие роли в таких проектах, как детективный сериал «Марш Турецкого» и историческая драма «Романовы: Венценосная семья». В браке с Ефремовым, она родила дочь Анну-Марию.



«Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал Агранович.