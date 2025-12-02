Агата Муцениеце стала многодетной мамой

02 декабря 2025, 16:17

Актриса Агата Муцениеце родила дочь от музыканта Петра Дранги

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата Муцениеце родила дочь от Петра Дранги и стала многодетной мамой. Радостной новостью поделился телеканал СТС, который поздравил влюбленных в своем телеканал-канале.