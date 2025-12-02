Агата Муцениеце стала многодетной мамой
Агата Муцениеце родила дочь от Петра Дранги и стала многодетной мамой. Радостной новостью поделился телеканал СТС, который поздравил влюбленных в своем телеканал-канале.
Как пишут СМИ, роды прошли в столичном госпитале «Лапино». Сами знаменитости пока официально не комментировали это событие. Для актрисы это третий ребенок: от предыдущего брака с Павлом Прилучным у нее есть дочь Мия и сын Тимофей. А вот для музыканта это первый опыт отцовства.
Стоит отметить, что слухи о беременности появились весной, когда пара объявила о помолвке. В начале июня на кинофестивале в Чите артистка появилась в облегающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.
