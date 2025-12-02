Достижения.рф

Агата Муцениеце стала многодетной мамой

Актриса Агата Муцениеце родила дочь от музыканта Петра Дранги
Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата Муцениеце родила дочь от Петра Дранги и стала многодетной мамой. Радостной новостью поделился телеканал СТС, который поздравил влюбленных в своем телеканал-канале.



Как пишут СМИ, роды прошли в столичном госпитале «Лапино». Сами знаменитости пока официально не комментировали это событие. Для актрисы это третий ребенок: от предыдущего брака с Павлом Прилучным у нее есть дочь Мия и сын Тимофей. А вот для музыканта это первый опыт отцовства.

Стоит отметить, что слухи о беременности появились весной, когда пара объявила о помолвке. В начале июня на кинофестивале в Чите артистка появилась в облегающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0