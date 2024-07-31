Актриса Курилец получила пять лет за призыв к убийству российских солдат

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В Москве суд приговорил украинскую актрису Андрианну Курилец к пяти годам лишения свободы. Об этом появилась информация в Telegram-канале судов общей юрисдикции города, сообщили в РИА Новости.
В мае 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что российские следователи возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении Курилец. Причиной стало видео, в котором она перерезала серпом горло мужчине в военной форме.
Отмечается, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Курилец в Россию или с момента её фактического задержания на территории РФ. Актриса объявлена в международный розыск.
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«Как сообщает источник, суд признал Андрианну Курилец-Кметюк виновной в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на срок 2 года», — поделились в ведомстве.
Отмечается, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Курилец в Россию или с момента её фактического задержания на территории РФ. Актриса объявлена в международный розыск.
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Мира Полтева