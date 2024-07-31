Российские туристки не могут покинуть Турцию после избиения

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Уже второй месяц российских туристок не выпускают из Турции. Женщины находятся в отчаянии и жалуются на то, что у них почти закончились деньги на аренду жилья, сообщили в телеграм-канале SHOT.
«Одна из туристок, Светлана, рассказала, что у неё умерла свекровь, но она не может полететь на похороны из-за подписки о невыезде. Ей до сих пор не сообщили, когда её дело о «сопротивлении полицейским» будет рассматриваться в суде. Говорят, что у судей летние каникулы, и неизвестно, когда они вернутся к работе», — говорится в материале.
Другая туристка, Юлия, уже прошла суд, с неё сняли обвинения. Однако ей также не сообщают, когда её выпустят из Турции.
«Россиянки рассказали, что им приходится переезжать с места на место каждую неделю в Анталье. Снять комнату на месяц они не могут, так как у них не хватает денег. В хостелах почти не осталось свободных мест, а платить 15 евро за сутки с человека им уже не с чего», — поделились в SHOT.
Москвички прилетели в Анталью 6 июня. Перед вылетом они выпили джин для храбрости. В аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, а у другой отобрали телефон. Когда женщины начали скандалить, их жёстко задержали. Сами туристки утверждают, что полицейские их избили и вырвали ногти.
В турецкой прокуратуре заявили, что россиянки сами спровоцировали стычку в аэропорту, а травмы получили в результате сопротивления местным силовикам. За это в Турции грозит до 3 лет заключения.
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