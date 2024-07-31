Съемная квартира и развод: первое заявление главы Wildberries Бакальчук о жизни и бизнесе

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23 июля муж владелицы Wildberries опубликовал видеообращение, в котором пожаловался на слияние компаний с Russ, крупнейшим оператором наружной рекламы. Он считает это рейдерским захватом и попыткой забрать бизнес. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомолке» откровенно рассказала о своем бизнесе и личной жизни.
Татьяна объяснила, что слияние — это не захват, а развод, и его поддержал Владимир Путин. Объединённая компания «РВБ» зарегистрирована 4 июля, контрольный пакет у Татьяны Бакальчук. Это даёт ей право принимать все ключевые решения, включая назначение руководства. Ранее компания работала в России, но теперь планирует активно развиваться в СНГ, Азии и Африке.
Она подчеркнула, что никто из пользователей и партнеров не заметит изменения. Маркетплейс продолжит работать в прежнем виде, а ассортимент будет расти. Команда специалистов, которая ранее работала над развитием Wildberries, продолжит улучшать его.
Муж Владислав недоволен слиянием с компанией Russ. Утверждает, что на Татьяну оказывают давление, а наши доли в новой компании не в его пользу.
Ранее стало известно, что самая богатая женщина России – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав решили расторгнуть брак. Также Татьяна начала объединять маркетплейс с крупнейшим в России оператором наружной рекламы ГК Russ. Подробнее в материале «Радио 1».
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Она подчеркнула, что никто из пользователей и партнеров не заметит изменения. Маркетплейс продолжит работать в прежнем виде, а ассортимент будет расти. Команда специалистов, которая ранее работала над развитием Wildberries, продолжит улучшать его.
«Мы уже давно ушли от позиционирования «маркетплейса». У нас есть WB Travel, WB Цифровой». Теперь перед нами стоят новые амбициозные задачи: мы объединяемся с группой компаний Russ. Мы с интересом смотрели на опыт зарубежных коллег. Растем мы – с нами растут и наши партнеры. Объединение с Russ увеличит наши мощности и возможности для роста», — рассказала Татьяна.
Муж Владислав недоволен слиянием с компанией Russ. Утверждает, что на Татьяну оказывают давление, а наши доли в новой компании не в его пользу.
«Это неправда. Он знал о сделке с самого начала, и наша команда поддержала объединение. Все показатели были просчитаны, плюсы и риски взвешены. А причины для развода накопились со временем, а не случилось из-за одного события», — отметила женщина.
Ранее стало известно, что самая богатая женщина России – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав решили расторгнуть брак. Также Татьяна начала объединять маркетплейс с крупнейшим в России оператором наружной рекламы ГК Russ. Подробнее в материале «Радио 1».
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Мира Полтева