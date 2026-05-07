Актриса Лариса Лужина поделилась воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, детство которой пришлось на годы Великой Отечественной войны, поделилась воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде. В беседе с «Абзацем» она рассказала о трагедиях своей семьи.
По словам актрисы, есть было нечего, и ее семья варила обои — раньше их клеили на густом мучном клейстере, и в воде оставался вкус муки. Также мать будущей артистки вываривала кожаные ремни от морской формы отца, который служил штурманом дальнего плавания.
Мужчина был ополченцем, защищал форт Серая Лошадь под Кронштадтом. После ранения его привезли домой, но в условиях нехватки продовольствия он скончался. Отец Лужиной, жертвуя собой, копил крошки хлеба, чтобы она смогла выжить.
Актриса также вспомнила о постоянной угрозе авианалетов. Пока мать работала, она вместе со старшей сестрой пряталась от бомбежек под кроватью, которая заменяла им убежище. Бабушка актрисы погибла на улице от осколка бомбы, попавшей в соседний дом.
Артистка отметила, что ужасы войны остаются в памяти на всю жизнь: звуки воздушной тревоги и метронома до сих пор снятся ей по ночам, а иногда она просыпается с ощущением начала войны и сразу проверяет, не разрушен ли город за окном.
