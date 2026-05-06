В Подмосковье рассказали о работе ветеринарных клиник во вторые майские праздники
Подмосковным владельцам животных в преддверии очередных праздничных дней напомнили график работы ветеринарных учреждений региона. О нём рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Так, Одинцовская участковая ветеринарная лечебница будет открыта 9 Мая. Приём ведется до 18 часов. Звенигородская участковая ветеринарная лечебница принимает все праздники, кроме Дня Победы. Ветеринарные клиники в Лобне, Марфине и Краснознаменске с 10 мая будут принимать по обычному графику.
При этом владельцы животных могут обращаться за ветеринарной помощью в учреждения, относящиеся к Терветуправлению №5. Их график работы в праздничный период не изменится.
Найти ближайшую клинику поможет интерактивная карта на портале «Мой АПК». Уточнить точное время приёма в выбранной клинике можно через единый контакт-центр ветеринарии по телефону: +7 (495) 668-01-25.
Звонки обрабатывает голосовой помощник «Вита». Оператор предоставит актуальную информацию по конкретному филиалу.
