Депутат Говырин: Зарплаты придут раньше из-за майских праздников

06 мая 2026, 19:46

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Перед майскими праздниками часть выплат придет раньше обычного срока. Об этом напомнил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





По его словам, когда дата выплаты зарплаты приходится на 9, 10 или 11 мая, то работодатель должен будет перечислить деньги до 8 мая включительно.





«Досрочные выплаты перед майскими праздниками защищают граждан от задержки денег из-за нерабочих дней. Если установленная дата выплаты совпала с выходным или праздником, деньги должны прийти заранее либо по специальному графику ведомства», — отметил Говырин в разговоре с RT.