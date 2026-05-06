Депутат Говырин: Зарплаты придут раньше из-за майских праздников
Перед майскими праздниками часть выплат придет раньше обычного срока. Об этом напомнил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По его словам, когда дата выплаты зарплаты приходится на 9, 10 или 11 мая, то работодатель должен будет перечислить деньги до 8 мая включительно.
«Досрочные выплаты перед майскими праздниками защищают граждан от задержки денег из-за нерабочих дней. Если установленная дата выплаты совпала с выходным или праздником, деньги должны прийти заранее либо по специальному графику ведомства», — отметил Говырин в разговоре с RT.
Депутат добавил, что эти же правила действуют при выплате отпускных. Деньги должны начислить не позже чем за три дня до начала периода отдыха. Этот срок сдвигается, если день выплаты попадает на праздники.