Невский проспект в Петербурге будет закрыт во время шествия «Бессмертного полка»

07 мая 2026, 10:02

Фото: iStock/ARTKucherenko

В Петербурге в рамках обеспечения безопасности во время шествия «Бессмертного полка» на Невском проспекте введут ограничения для пешеходов. Об этом сообщили в региональном штабе Общероссийского движения «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге.





В этой связи в текущем году посмотреть шествие в качестве зрителя на тротуарах не получится. Ограничения коснутся и жителей домов, а также сотрудников учреждений и организаций, расположенных на Невском проспекте.





«9 мая с 6:00 до 12:00 проходить по тротуарам Невского проспекта будет возможность в сопровождении сотрудников правоохранительных структур; а с 12:00 и до окончания движения колонны проход для них будет временно ограничен», — пишет «Петербургский дневник».