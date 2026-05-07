Невский проспект в Петербурге будет закрыт во время шествия «Бессмертного полка»
В Петербурге в рамках обеспечения безопасности во время шествия «Бессмертного полка» на Невском проспекте введут ограничения для пешеходов. Об этом сообщили в региональном штабе Общероссийского движения «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге.
В этой связи в текущем году посмотреть шествие в качестве зрителя на тротуарах не получится. Ограничения коснутся и жителей домов, а также сотрудников учреждений и организаций, расположенных на Невском проспекте.
«9 мая с 6:00 до 12:00 проходить по тротуарам Невского проспекта будет возможность в сопровождении сотрудников правоохранительных структур; а с 12:00 и до окончания движения колонны проход для них будет временно ограничен», — пишет «Петербургский дневник».
Для пересечения Невского проспекта с 6:00 до 12:00 можно будет воспользоваться пешеходными переходами. Однако во время прохождения колонны они будут закрыты.