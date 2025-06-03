«Хочет открыть дверь и увидеть танцы, конфетти и песни»: Кушанашвили высмеял Гогунского за слова о женщинах
Кушанашвили высмеял Гогунского за слова о женщинах и неумение правильно подать мысль
Отар Кушанашвили с иронией раскритиковал Виталия Гогунского за его слова о том, что женщина не должна быть в плохом настроении при мужчине. Журналист указал на двойные стандарты актера, который требует от дам улыбок, но сам далек от перфекционизма.
Ранее Виталий Гогунский вызвал волну возмущения, произнеся довольно спорные слова.
«У тебя плохое настроение? Сразу в сад. Резко, жестко. Женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», — сказал звезда «Универа».В своей программе «КАКОВО?!» Кушанашвили с юмором разобрал слова актера, предположив, что тот хотел избежать «мрачной атмосферы» дома, но выразился неудачно.
«Виталий хотел оформить мысль, но не умеет этого делать. (...) Он хотел сказать: не хочу, чтобы в доме была мрачная атмосфера. Вот и все. Ну, я не знаю, как можно заходить 365 раз в год и видеть, как тебя встречают улыбкой Джокера», — посмеялся критик, добавив, что даже бывшая Гогунского жаловалась на его требования.Телеведущий с удивлением отметил, что Виталию, видимо, хотелось видеть при входе в дом «танцы, конфетти и песни». Это, конечно, странновато, но у всех свои предпочтения. В то же время Кушанашвили задумался, что Гогунский строг к женщинам, ставит им конкретные требования, а к себе относится более лояльно.
«Перфекционизм — это не про него. Роналду пашет в зале, а этот просит ватрушки с вареньем», — сравнил Кушанашвили.Стоит отметить, что Гогунский и сам понял, что его слова вызвали очень негативную реакцию. После шумихи он публиковал в блоге пост, где призывал бережно относиться к женщинам и признавался, что состояние дамы задает атмосферу дому.
*Запрещенная в России экстремистская организация