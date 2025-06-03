«Хочет открыть дверь и увидеть танцы, конфетти и песни»: Кушанашвили высмеял Гогунского за слова о женщинах

03 июня 2025, 05:51

Кушанашвили высмеял Гогунского за слова о женщинах и неумение правильно подать мысль

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили с иронией раскритиковал Виталия Гогунского за его слова о том, что женщина не должна быть в плохом настроении при мужчине. Журналист указал на двойные стандарты актера, который требует от дам улыбок, но сам далек от перфекционизма.





Ранее Виталий Гогунский вызвал волну возмущения, произнеся довольно спорные слова.





«У тебя плохое настроение? Сразу в сад. Резко, жестко. Женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», — сказал звезда «Универа».

«Виталий хотел оформить мысль, но не умеет этого делать. (...) Он хотел сказать: не хочу, чтобы в доме была мрачная атмосфера. Вот и все. Ну, я не знаю, как можно заходить 365 раз в год и видеть, как тебя встречают улыбкой Джокера», — посмеялся критик, добавив, что даже бывшая Гогунского жаловалась на его требования.

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* @gogunskv)



«Перфекционизм — это не про него. Роналду пашет в зале, а этот просит ватрушки с вареньем», — сравнил Кушанашвили.