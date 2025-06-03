Американский телеведущий и продюсер Джон Бренкус скончался на 54-м году жизни

03 июня 2025, 00:57

Джон Бренкус (Фото: кадр видео на Youtube-канале TEDx Talks)

Американский телеведущий, продюсер и режиссер Джон Бренкус скончался на 54-м году жизни. Трагическую новость о его смерти сообщили на официальной странице Бренкуса в социальной сети Х.







«С глубокой скорбью сообщаем новость о том, что Джон Бренкус скончался», — говорится в объявлении.