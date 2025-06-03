Американский телеведущий и продюсер Джон Бренкус скончался на 54-м году жизни

Джон Бренкус (Фото: кадр видео на Youtube-канале TEDx Talks)

Американский телеведущий, продюсер и режиссер Джон Бренкус скончался на 54-м году жизни. Трагическую новость о его смерти сообщили на официальной странице Бренкуса в социальной сети Х.



«С глубокой скорбью сообщаем новость о том, что Джон Бренкус скончался», — говорится в объявлении.
Уточняется, что Бренкус боролся с тяжелой формой депрессии. Он был широко известен как соучредитель и совладелец производственной компании BASE Productions, создававшей популярные реалити-шоу для каналов Spike, National Geographic и ESPN.

Среди самых известных проектов компании были программы «Fight Science» и «Sport Science». В последней Бренкус выступал в роли ведущего.
Мария Моисеева

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