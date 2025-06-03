«Разные дети с разными подходами»: Анна Михалкова рассказала о воспитании троих детей

03 июня 2025, 04:24

Анна Михалкова поделилась опытом воспитания двух мальчиков и одной девочки

Анна Михалкова (Фото: Instagram* @ anikiti4na)

Актриса Анна Михалкова поделилась откровениями о воспитании своих троих детей, признав, что дочь Лидию растить легче, чем сыновей Андрея и Сергея. Дочь Никиты Михалкова посетила премьеру фильма «Ровесник», где сыграла одну из главных ролей, и ответила на несколько вопросов издания VOICE о съемках и материнстве.





Актриса появилась перед камерами в элегантном черном пальто и поделилась радостью за кинопроект. Причем, отдельно Михалкова выделила команду, благодаря которой фильм вышел в свет.





«В этом фильме есть ощущение пойманного времени, причем пойманного не только прошлого, но и настоящего. И оно не вульгарно. Оно очень правдиво», — объяснила она.

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«Разные характеры, разные дети с разными подходами все. И неважно: мальчик это или девочка. Но просто с девочками в моем случае, мне кажется, попроще может быть, потому что девочки более организованные, чем мальчики», — сказала Анна Михалкова, рассуждая о воспитании.