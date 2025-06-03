«Разные дети с разными подходами»: Анна Михалкова рассказала о воспитании троих детей
Анна Михалкова поделилась опытом воспитания двух мальчиков и одной девочки
Актриса Анна Михалкова поделилась откровениями о воспитании своих троих детей, признав, что дочь Лидию растить легче, чем сыновей Андрея и Сергея. Дочь Никиты Михалкова посетила премьеру фильма «Ровесник», где сыграла одну из главных ролей, и ответила на несколько вопросов издания VOICE о съемках и материнстве.
Актриса появилась перед камерами в элегантном черном пальто и поделилась радостью за кинопроект. Причем, отдельно Михалкова выделила команду, благодаря которой фильм вышел в свет.
«В этом фильме есть ощущение пойманного времени, причем пойманного не только прошлого, но и настоящего. И оно не вульгарно. Оно очень правдиво», — объяснила она.События «Ровесника» затрагивают 90-е. Анна отметила, что этот период стал более востребованным, поскольку прошло достаточно времени, чтобы у него появилась своя эстетика.
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Вспоминая свое прошлое, Михалкова объяснила, что не доставляла проблем родятелям. Она была, в целом, послушным ребенком. Ей кажется, что раньше в школе все дети были довольно сильно похожи друг на друга, что-то одинаковое в них было. В то же время, говоря о личном опыте материнства, она признала, что на самом деле к каждому ребенку нужен свой подход.
«Разные характеры, разные дети с разными подходами все. И неважно: мальчик это или девочка. Но просто с девочками в моем случае, мне кажется, попроще может быть, потому что девочки более организованные, чем мальчики», — сказала Анна Михалкова, рассуждая о воспитании.1 июня «Радио 1» передавало, что в семье Никиты Михалкова случилось пополнение, и он стал дедушкой в 13-й раз. Внучку Никите Сергеевичу подарил его сын Артём.
*Запрещенная в России экстремистская организация