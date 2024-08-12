Актриса Светлана Светличная отказалась лечить онкологию

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная отказалась лечить онкологию, которую её недавно диагностировали врачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что биопсия показала признаки злокачественного течения заболевания с поражением тканей организма.
Несмотря на то, что 84-летняя актриса страдает от сильных головных болей, а также болей в ушах и горле, слабости и ухудшения зрения, она наотрез отказалась лечиться, опасаясь ухудшения состояния.
Врачи приняли решение не прибегать к операционному вмешательству, но назначат Светличной лекарственную терапию.
Ранее сообщалось, что у артистки обнаружили увеличенные в два раза лимфоузлы на шее, а УЗИ показало трёхсантиметровую опухоль. Также было обнаружено новообразование в головном мозге, из-за которого Светличная могла попасть в психиатрическую больницу.
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Несмотря на то, что 84-летняя актриса страдает от сильных головных болей, а также болей в ушах и горле, слабости и ухудшения зрения, она наотрез отказалась лечиться, опасаясь ухудшения состояния.
Врачи приняли решение не прибегать к операционному вмешательству, но назначат Светличной лекарственную терапию.
Ранее сообщалось, что у артистки обнаружили увеличенные в два раза лимфоузлы на шее, а УЗИ показало трёхсантиметровую опухоль. Также было обнаружено новообразование в головном мозге, из-за которого Светличная могла попасть в психиатрическую больницу.
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Анастасия Чинкова