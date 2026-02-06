Актрису Ходченкову обязали снести стену в туалете подмосковной квартиры
ТСЖ подало иск против актрисы Светланы Ходченковой, требуя ликвидировать нарушения в её подмосковной квартире. Суд удовлетворил требования товарищества собственников жилья, передаёт РЕН ТВ.
При проверке выяснилось, что в ванной комнате квартиры некорректно установлен запорный шаровой кран — его разместили непосредственно на общем стояке. Из-за этого 13 жильцов нижних этажей остались без горячей воды. Известно, что актриса не проживает в этой квартире, а недвижимость сдаётся в аренду.
Суд подтвердил, что собственники жилья самовольно внесли изменения в систему водоснабжения, ограничив доступ соседей к общедомовым коммуникациям. По итогам рассмотрения дела Светлану Ходченкову обязали за свой счёт устранить выявленные нарушения и компенсировать судебные издержки в размере 60 000 рублей.
