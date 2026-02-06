Актрису Ходченкову обязали снести стену в туалете подмосковной квартиры

06 февраля 2026, 02:51

Светлана Ходченкова (РИА Новости / Максим Блинов)

ТСЖ подало иск против актрисы Светланы Ходченковой, требуя ликвидировать нарушения в её подмосковной квартире. Суд удовлетворил требования товарищества собственников жилья, передаёт РЕН ТВ.