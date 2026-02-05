Появилась эксклюзивная запись разговора Ларисы Долиной с банком
В сети появилась запись разговора Ларисы Долиной с сотрудниками банка. Певица настаивала на переводе денег, несмотря на настойчивые уговоры операторов остановить подозрительные транзакции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Финансовое учреждение заблокировало попытку перевести 4,5 миллиона рублей неизвестным лицам. Операторы прямо спрашивали, не поступали ли к ней просьбы о переводе средств. Долина уверяла, что никто её не беспокоит. Недавно она признала, что аферисты установили на её телефон шпионское приложение. Мошенники месяцами слушали разговоры женщины с близкими. Это позволяло им отслеживать действия и передвижения певицы. Теперь знаменитость открыто говорит, что за её семьёй действительно следили.
Напомним, что в 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые долгое время манипулировали ею, в результате чего она не только продала свою недвижимость, но и передала злоумышленникам всю полученную сумму.
