Появилась эксклюзивная запись разговора Ларисы Долиной с банком

05 февраля 2026, 09:45

В сети появилась запись разговора Ларисы Долиной с сотрудниками банка

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

В сети появилась запись разговора Ларисы Долиной с сотрудниками банка. Певица настаивала на переводе денег, несмотря на настойчивые уговоры операторов остановить подозрительные транзакции. Об этом пишет Telegram-канал ‎Mash.