«В ближайшем будущем»: Долина может скоро купить себе новую квартиру

05 февраля 2026, 21:14

Певица Лариса Долина может скоро купить себе новую квартиру

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Лариса Долина в ближайшее время может приобрести новое жильё и тем самым закрыть вопрос с арендой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на директора певицы Сергея Пудовкина.





По его словам, после непростой истории ситуация наконец завершилась. Он добавил, что сейчас исполнительница много работает, а поддержку ей оказывают близкие — дочь Ангелина и внучка Саша.





«Уверен, что в ближайшем будущем Лариса Александровна окончательно решит тот самый квартирный вопрос», — прокомментировал Пудовкин.