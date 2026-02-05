«В ближайшем будущем»: Долина может скоро купить себе новую квартиру
Лариса Долина в ближайшее время может приобрести новое жильё и тем самым закрыть вопрос с арендой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на директора певицы Сергея Пудовкина.
По его словам, после непростой истории ситуация наконец завершилась. Он добавил, что сейчас исполнительница много работает, а поддержку ей оказывают близкие — дочь Ангелина и внучка Саша.
«Уверен, что в ближайшем будущем Лариса Александровна окончательно решит тот самый квартирный вопрос», — прокомментировал Пудовкин.
Пару недель назад артистку окончательно выселили из квартиры в Хамовниках после длительных судебных разбирательств с покупательницей. Сообщается, что Полина Лурье уже заселилась, сменив замки. Долина пока живёт в съёмном жилье и рассчитывает со временем приобрести собственное.