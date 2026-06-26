Акции Apple обвалились после повышения цен на продукцию
Стоимость акций Apple снизилась на 6,12 %. Торги закрылись на уровне $275,15, свидетельствует из данных электронной биржи Nasdaq.
Падение котировок последовало после объявления компанией о повышении цен на отдельные категории товаров. 25 июня Apple увеличила стоимость линейки компьютеров Mac и планшетов iPad в зависимости от модели на $100–300. О намерении поднять цены глава компании Тим Кук заявлял ещё в середине июня. По его словам, причиной стал существенный рост стоимости микросхем.
Как сообщает телеканал NBC News, однодневное падение акций на 6,12% стало самым значительным для Apple более чем за год.
Ранее компания удалила все приложения VK из App Store. В Apple заявили, что таким образом выполняют санкционные требования.
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