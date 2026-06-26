Акции Apple обвалились после повышения цен на продукцию

26 июня 2026, 02:29

Акции Apple упали более чем на 6% после повышения цен на продукцию

Фото: istockphoto/Wirestock

Стоимость акций Apple снизилась на 6,12 %. Торги закрылись на уровне $275,15, свидетельствует из данных электронной биржи Nasdaq.