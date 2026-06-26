Стало известно, сколько школьнику нужно заниматься летом, чтобы легко вернуться к учебе
Психолог Дугенцова: летом ребенку нужно заниматься 30 минут в день
Ребенок во время школьных каникул должен заниматься порядка 30 минут в день, чтобы ему легче было возвращаться к учебе. Об этом рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.
По ее словам, школьнику необходимо уделять занятиям 15-30 минут ежедневно, например читать литературу, которую задали на лето. Если дети отказываются от этого, то стоит им напомнить, что прочитать книги все равно придется, но уже во время школы. Ребенок должен взять на себя эту зону ответственности, отметила психолог.
«Нужно заранее оговорить вместе с ребенком, сколько он по времени читает. И потом пересказывает. Желательно, чтобы родители читали что-то параллельно вместе. А потом друг другу пересказывали. То есть и развиваем словарный запас, и детско-родительские отношения улучшаются», — объяснила Дугенцова в разговоре с RT.
Кроме того, на летних каникулах дети должны поддерживать физическую активность, гулять и играть со сверстниками. Если школьник чаще сидит за компьютером, то стоит выбрать вместе с ним какую-то секцию, заключила эксперт.