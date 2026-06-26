Стало известно, сколько школьнику нужно заниматься летом, чтобы легко вернуться к учебе

26 июня 2026, 01:11

Психолог Дугенцова: летом ребенку нужно заниматься 30 минут в день

Фото: iStock/Marc Elias

Ребенок во время школьных каникул должен заниматься порядка 30 минут в день, чтобы ему легче было возвращаться к учебе. Об этом рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.





По ее словам, школьнику необходимо уделять занятиям 15-30 минут ежедневно, например читать литературу, которую задали на лето. Если дети отказываются от этого, то стоит им напомнить, что прочитать книги все равно придется, но уже во время школы. Ребенок должен взять на себя эту зону ответственности, отметила психолог.





«Нужно заранее оговорить вместе с ребенком, сколько он по времени читает. И потом пересказывает. Желательно, чтобы родители читали что-то параллельно вместе. А потом друг другу пересказывали. То есть и развиваем словарный запас, и детско-родительские отношения улучшаются», — объяснила Дугенцова в разговоре с RT.