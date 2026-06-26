Россиян предупредили о вреде мытья с мочалкой
Биохимик Ходос: мытье с мочалкой вызывает раздражение на коже
Мытье с мочалкой может спровоцировать высыпания, гнойнички и сухость кожи. Об этом предупредил биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.
По словам эксперта, очень вредно пользоваться грубой массажной щеткой, поскольку после этого кожа полностью остается без естественной защиты. Достаточно просто ополаскиваться водой 1–2 раза в сутки, уточнил эксперт.
«В результате мытья мочалкой на коже могут появиться различные высыпания, гнойнички, раздражение. К тому же это спровоцирует повышение сухости дермы», — подчеркнул Ходос в разговоре с Москвой 24.
Тем, кто привык пользоваться мочалкой, биохимик посоветовал выбирать мягкие варианты, которые быстро сохнут. Важно каждый раз промывать предмет, выжимать его и просушивать после душа, чтобы там не развивалась патогенная микрофлора, которая может оказаться в порах кожи во время следующего мытья.
Кроме того, мочалку стоит периодически стирать с моющим средством и раз в две-три недели обрабатывать перекисью водорода. В этом случае она прослужит очень долго, а поменять ее можно будет, когда надоест, заключил Ходос.