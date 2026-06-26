Россиян предупредили о вреде мытья с мочалкой

26 июня 2026, 01:25

Биохимик Ходос: мытье с мочалкой вызывает раздражение на коже

Фото: iStock/YakobchukOlena

Мытье с мочалкой может спровоцировать высыпания, гнойнички и сухость кожи. Об этом предупредил биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.





По словам эксперта, очень вредно пользоваться грубой массажной щеткой, поскольку после этого кожа полностью остается без естественной защиты. Достаточно просто ополаскиваться водой 1–2 раза в сутки, уточнил эксперт.





«В результате мытья мочалкой на коже могут появиться различные высыпания, гнойнички, раздражение. К тому же это спровоцирует повышение сухости дермы», — подчеркнул Ходос в разговоре с Москвой 24.