В Новокузнецке начали ремонтировать роддом №3

26 июня 2026, 00:55

Фото: iStock/peterscode

В Новокузнецке приступили к ремонту роддома №3, входящего в состав городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кузбасса.





По данным «Сiбдепо», подрядчик уже начал освобождать кабинеты от мебели и медицинского оборудования. Частично приступили к демонтажным работам. В отделении планируют организовать безопасные и комфортные условия для рожениц и малышей.





«Также заменят инженерные сети, двери и окна, а также проведут косметический ремонт. Для исключения пересечения потоков пациентов на первом этаже будет оборудован инфекционный блок с отдельным входом», — говорится в сообщении.