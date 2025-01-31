Акции по сбору вторсырья проведут 1 и 2 февраля в восьми округах Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут в ближайшие выходные — 1 и 2 февраля — в восьми городских округах Московской области: Коломне, Красногорске, Чехове, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Раменском, Черноголовке и Долгопрудном, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В субботу, 1 февраля, акция будет проводиться в Коломне (улица Астахова, дом №23, 12:00-15:00), в Красногорске (Красногорский бульвар, дом №18, 15:00-16:00), в Одинцове по двум адресам — в доме №8 по Можайскому шоссе с 10:30 до 11:30 и доме №2 по улице Маковского с 12:00 до13:00, в Орехово-Зуеве (улица Ленина, дом №85, 11:00-13:00), в Раменском (улица Гурьева, Дом №15, корп. 1 11:00-13:00) и в Черноголовке на площадке «Мегабак» (ул. Вторая, дом №1, с 10:00 до 11:00).«В рамках акции у населения будут принимать макулатуру, стекло, пластик, металлолом, полиэтилен, тетра-пак и бытовую технику», — отмечается в сообщении.
В воскресенье, 2 февраля, сбор вторсырья организуют в Чехове (улица 8 Марта, дом №1А, 10:00-10:50) и в Долгопрудном (Московское шоссе, дом №25, корп. 4, 12:30-13:30).
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Лев Каштанов