Жителям Подмосковья объяснили, кто ответит за порчу имущества от падения дерева

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
На территории Московской области иногда случаются инциденты, когда ветка или дерево падает на припаркованный во дворе многоквартирного дома автомобиль. В пресс-службе Минчистоты жителям разъяснили, в какую организацию обращаться для возмещения причинённого имуществу вреда.
«Согласно Правилам Госстройнадзора России, ответственность за состояние деревьев и других зелёных насаждений во дворе МКД несёт балансосодержатель территории. Это управляющая организация, товарищество собственников жилья или администрация муниципалитета», – пояснили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.В их обязанность входит выполнение таких работ, как вырубка деревьев, мешающих проезду спецтехники или проходу жителей; аварийно-опасных деревьев, а также спил сухих веток и кронирование.
При некачественно выполненных работах за возмещением ущерба жителям необходимо обратиться к балансосодержателю территории.
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Лора Луганская