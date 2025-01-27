Жители Подмосковья подали уже 1,6 тыс. заявок на вывоз крупногабаритного мусора

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области организовано около 5 тыс. площадок для крупногабаритных отходов. Кроме того, жители могут воспользоваться удобным онлайн-сервисом для вывоза мусора в удобное для них время.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Об этом напомнил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов на совещании с губернатором Андреем Воробьёвым.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об алгоритме такой работы рассказал Владислав Мурашов. Навалы крупногабаритных отходов выявляют с помощью системы «Безопасный регион». Сейчас во дворах установлено около 100 тыс. камер, в том числе более 66 тыс. – с искусственным интеллектом. Они выявляют различные недочёты – от неубранного снега до скопления мусора.
Зампред напомнил, что прошлым летом в Подмосковье запустили новый сервис. На региональном портале госуслуг жители могут подать заявку на вывоз ненужных вещей – шкафа, дивана, дверей, ванны, кухонной плиты, стиральной машины или холодильника. Это делается как платно, так и бесплатно. Уже принято около 1,6 тыс. таких заявок, и их количество растёт.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале. При оформлении заявки необходимо выбрать предмет вывоза, указать адрес, подходящие дату и время, добавить контакты. С жителем свяжутся для подтверждения заявки и согласования сроков вывоза.
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Об этом напомнил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов на совещании с губернатором Андреем Воробьёвым.
«Чистый двор – тема, на которую жители, обращают особое внимание. Задача – найти эффективное решение. Суть не только в том, чтобы управляющие компании оперативно устраняли такие навалы. Главное – донести до жителей, что есть правила обращения с крупногабаритным мусором, есть специальные площадки, услуга вывоза. Адрес нахождения ближайшего контейнера для крупногабаритных отходов должен быть в каждом подъезде», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об алгоритме такой работы рассказал Владислав Мурашов. Навалы крупногабаритных отходов выявляют с помощью системы «Безопасный регион». Сейчас во дворах установлено около 100 тыс. камер, в том числе более 66 тыс. – с искусственным интеллектом. Они выявляют различные недочёты – от неубранного снега до скопления мусора.
«Если навал крупногабаритных отходов не устраняется, управляющей компании будет выставлен штраф 50 тыс. рублей. Среди физлиц будем выявлять нарушителей, в том числе, с помощью видеокамер. Для них штраф – от 1 тыс. до 5 тыс. рублей», – сказал Мурашов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Зампред напомнил, что прошлым летом в Подмосковье запустили новый сервис. На региональном портале госуслуг жители могут подать заявку на вывоз ненужных вещей – шкафа, дивана, дверей, ванны, кухонной плиты, стиральной машины или холодильника. Это делается как платно, так и бесплатно. Уже принято около 1,6 тыс. таких заявок, и их количество растёт.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале. При оформлении заявки необходимо выбрать предмет вывоза, указать адрес, подходящие дату и время, добавить контакты. С жителем свяжутся для подтверждения заявки и согласования сроков вывоза.
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Лора Луганская