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Число случаев незаконной перевозки стройотходов в Одинцове сократилось вдвое

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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На территории Одинцовского городского округа вдвое сократилось число случаев незаконной перевозки строительных отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Подмосковье привлекают к ответственности нарушителей, незаконно перевозящих отходы строительства, сноса и грунта. Только в январе на территории Одинцовского городского округа искусственный интеллект выявил 47 «серых» возчиков. Нарушители заплатят 1,3 млн рублей. За аналогичный период в 2023-го было выявлено 98 подобных нарушений», – отметили в ведомстве.
В Минчистоты напомнили, что транспортировка отходов сноса и грунта без разрешений в первую очередь подразумевает не регламентированный маршрут водителей и вероятность сброса отходов в любой точке региона.



Пресекать случаи нелегальной перевозки строительного мусора инспекторам Минчистоты помогают камеры системы «Безопасный регион».

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#безопасный регион
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В Подмосковье стартует региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству
В Подмосковье стартует этап чемпионата по профессиональному мастерству
30 января 2025, 19:43

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области 1 февраля начнётся региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Он будет проходить до 15 марта, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
В мероприятиях примут участие более 2 тыс. студентов учреждений среднего профессионального образования и школьников. Они продемонстрируют свое мастерство по 302 компетенциям, выполняя конкурсные задания на 56 площадках, среди которых: техникум им. С.П. Королёва, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Красногорский колледж, колледж «Подмосковье» и многие другие.
«Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливой молодёжи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия на всех этапах вовлечены тысячи работодателей», – отметили в ведомстве.
Соревнования пройдут по 194 компетенциям в основной возрастной категории и 108 – в категории юниоров в сферах IT-технологий, услуг и сервиса, промышленных, творческих, педагогических и медицинских профессий, а также декоративно-прикладного искусства.

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Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск
30 января 2025, 19:07

Надежда Толоконникова* (Фото: соцсети)

Участницу скандальной панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранителей.
«Толоконникова Надежда Андреевна* уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником», — сказано в материале.
Перед этим Толоконникова* была заочно арестована Мосгорсудом в рамках уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих. В марте 2023 года была объявлена в федеральный розыск.

Участницы Pussy Riot устроили провокацию в храме Христа Спасителя в столице в августе 2012 года. Толоконникова* получила два года колонии общего режима. Освободилась по амнистии в декабре 2013 года. Теперь ей грозит до года лишения свободы.

Известно, что Толоконникова* проживает в США последние несколько лет.

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Лёгкая и вкусная закуска из Италии: рецепт капрезе для вашего стола и советы по выбору продуктов
30 января 2025, 18:27

Фото: iStock/MARIIA VASILEVA

Капрезе – лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, базилика, заправленная оливковым маслом. Интересный факт: благодаря красно-бело-зелёному цвету – такие цвета имеет итальянский флаг – капрезе стало одним из национальных блюд Италии.
Как приготовить такое блюдо расскажет «Радио 1».


Ингредиенты

  • 2 крупных помидора;
  • 200 г моцареллы;
  • пучок свежего базилика;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • орегано (сушёная приправа) — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Фото: iStock/VYCHEGZHANINA


Рецепт

1. Нарежьте помидоры и моцареллу кружочками, толщина — 4—5 мм.
3. Разделите базилик на отдельные листики.

Фото: iStock/Yulia Gusterina

4. Выложите подготовленные продукты на блюдо, чередуя помидоры, сыр и базилик.
5. Сбрызните закуску оливковым маслом, поперчите и посолите, посыпьте орегано.

Капрезе можно подавать. Приятного аппетита!

Фото: iStock/VYCHEGZHANINA


Советы

Базилик лучше выбрать зеленый, а не красный, у него вкус более свежий и насыщенный. Сыр моцарелла можно заменить брынзой из коровьего молока.

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#продукты
#италия
#блюда
#рецепты
#кулинария
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Тает во рту: пошаговый рецепт эклеров с заварным кремом для всей семьи
30 января 2025, 18:25

Фото: iStock/olgakr

Классические эклеры с заварным кремом — нежный французский десерт, от которого даже не сможет отказаться противник сладкого. Делимся простым рецептом в материале «Радио 1».

Ингредиенты

Для теста:
  • 150—160 г муки;
  • 200—250 мл воды;
  • 80—100 г сливочного масла;
  • яйца — 4—5 шт.;
  • 1 щепотка соли.

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Для крема:
  • 400 мл молока;
  • 200 г сахара;
  • яйца — 4—5 шт.;
  • 50 г муки;
  • 100 г сливочного масла;
  • ваниль — на кончике ножа.
Для смазывания противня:
1 ст. л. растительного масла.


Пошаговый рецепт

Готовим тесто
1. Вливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сливочное масло.
2. Кастрюлю ставим на огонь и, помешивая, доводим смесь до кипения.
3. После понемногу добавляем муку. Добавьте часть и сразу мешайте.

Фото: iStock/Magone

4. Затем оставьте ещё на 1—1,5 мин. на умеренном огне, при этом постоянно мешайте.
5. Полученную массу охладите до 35—37 градусов.
6. Далее добавляйте в тесто по одному яйцу, каждый раз перемешивайте.

Фото: iStock/Magone

7. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень растительным маслом.
8. Наполните тестом кондитерский шприц и с помощью него сформируйте продолговатые эклеры. Выпекайте примерно 30 мин (при температуре 200 градусов), пока пирожные не подрумянятся.
9. Готовые эклеры остудите и проколите.

Фото: iStock/nikkytok

Готовим крем
1. Смешайте в кастрюле яйца с сахаром.
2. Добавьте молоко, муку и ванилин. Тщательно перемешайте.

Фото: iStock/kuppa_rock

3. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите массу до кипения, при этом постоянно мешайте. Крем должен загустеть. После остудите.
4. Добавьте сливочное масло и взбейте крем.

Фото: iStock/yashina.tanya90

Наполните пирожные кремом с помощью кондитерского шприца. Готово! Приятного аппетита!

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#кулинария
#блюда
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Врач рассказал, какие вещества в шиповнике разрушают раковые клетки
Врач Болибок: для противоракового эффекта из шиповника нужно делать концентраты
30 января 2025, 18:13

Фото: iStock/Madeleine_Steinbach

Российские ученые нашли в шиповнике противораковые вещества. Они обнаружили в ягоде 48 веществ, среди которых оказались яцеозидин и цирсилиол.
Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящий момент появился большой интерес к природным источникам различных активных соединений и выясняется, что использование различных растительных продуктов для укрепления здоровья имеет научное подтверждение.

«Тонкий химический анализ показал наличие вот этих вот соединений. Шиповник достаточно давно используется как средство укрепления здоровья, и мы его всегда называли основным источником витамина С и бета-каротина, провитамина А, который необходим как раз зимой и весной для поддержания хорошего иммунитета», — объяснил эксперт.

По его словам, традиционно шиповник заваривали кипятком, настаивали, и употребляли как настой. Сейчас же из него делают сиропы и варенье.

«Вот эти вновь открытые соединения там содержатся в маленьких количествах, поэтому чтобы получить противораковый эффект, нужно будет делать специальные концентраты. Но шиповник улучшает состояние здоровья однозначно», — сказал врач.

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Трогательная речь брата и сын с портретом: как проходило прощание с актёром Игорем Янковским
30 января 2025, 18:10

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

27 января на 74-м году жизни скончался Игорь Янковский — представитель известной актерской династии Янковских. Он был племянником Олега Янковского и двоюродным братом Филиппа Янковского. О жизни актёра и о том, как прошли его похороны, расскажет «Радио 1».

Прощание с Игорем Янковским


30 января в Москве состоялась церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги, а также поклонники его творчества. Среди известных гостей были актер Филипп Янковский, режиссер Юрий Грымов, актер Александр Иншаков, бизнесмен Михаил Куснирович и многие другие. Сын ​актера нес портрет отца перед гробом.

Гражданская панихида прошла в Белом зале Дома кино в 12:00. После церемонии артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Младший брат Игоря Янковского Владимир поделился воспоминаниями о детстве. Он рассказал, что его брат рано покинул дом, уехав в Москву поступать в Театральное училище имени Щукина.

«Когда он возвращался, он был для меня как принц из сказки — красивый, вдохновленный, всегда привозил подарки. В моей памяти всю жизнь он оставался таким человеком, который меня оберегал, охранял, помогал в жизни. И до последнего дня было так», — отметил он.

На церемонии прощания с Игорем Янковским его сын Денис поделился теплыми воспоминаниями об отце. Он отметил, что семья всегда была для него на первом месте. Также Денис добавил, что в моменты, когда не было возможностей, его отец всегда находил способы, чтобы дать семье самое лучшее.

«Многие из вас его знают как коллегу, начальника, друга, я его знаю как отца. Одно из самых главных воспоминаний моего детства — это то, что он показывал нам с мамой мир, даже в трудные для нашей страны времена, в начале 90-х. И только с возрастом я понял, каких титанических усилий ему это стоило. Я очень рад, что он привил мне любовь к познанию мира, которая живет до сих пор», — подчеркнул он.

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Игорь Янковский. Биография


Игорь Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде (ныне Худжанд, Таджикистан). Его отец, Ростислав Янковский, был выдающимся актером театра и кино, носил звание Народного артиста СССР и долгие годы служил в Минском театре имени Горького. Мать, Нина Давидовна Чеишвили, работала учительницей географии.

В 1974 году Янковский окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и поступил в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной, где служил почти два десятилетия. Там он проработал почти два десятилетия, сыграв десятки ролей.

Также Янковский снимался в кино — зрители могли увидеть его в таких фильмах, как «Мегрэ и старая дама» (1974), «Золотая мина» (1977), «Приключения принца Флоризеля» (1979) и других.

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

В 1990-е годы он принял решение оставить актерскую карьеру и сосредоточился на медиабизнесе. Янковский стал соучредителем коммуникационной группы «Максима» и агентства «Рекламный картель», а также активно развивал рекламную индустрию в России.

В 1996 году он возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а позже был избран президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.

Со своей женой Эвелин Мотл актёр познакомился ещё в молодости. Уже через год после знакомства они поженились. В браке родилось двое детей: дочь Анна-Мария и сын Денис.

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В Госдуме хотят разрешить детям менять имя без разрешения родителей из-за травли
30 января 2025, 18:05

Фото: istockphoto/ANGHI

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить детям менять свое имя без согласия родителей из-за травли. Соответствующее обращение, направленное в Минтруда России, есть у РИА Новости.
«В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение», — гласит документ.
По словам Даванкова, несовершеннолетние россияне сталкиваются с травлей на фоне редкого или необычного имени. Парламентарий добавил, что в 2023 году детей называли в честь персонажей из игр. Например, Лунара, Мирана, Инвокер из Dota 2. Или же Люцифер и Донателла.

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«Мы рискуем»: Эксперт раскрыла главную опасность искуственного интеллекта
Философ Брызгалина: с появлением ИИ люди отдают предпочтение общению с роботами
30 января 2025, 17:56

Фото: iStock/kentoh

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает биоимпланты для людей, которые страдают серьёзными недугами, например, для тех, кто лишился какой-либо части тела. Некоторые уже пережили операцию по вживлению устройства.
Как рассказала «Радио 1» заведующая кафедры философии и образования, руководитель магистерской программы «Биоэтика» философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина, такая инициатива компании принесёт облегчение больным, но если вживлять импланты здоровому человеку, то это приведёт к необратимым последствиям.
«Страшно будет, когда мы от терапии, от помощи перейдём к улучшению, когда это будет расширение функций, добавление тех функций нашему телу, которые ещё не существуют. Вот здесь мы рискуем тем, что, изменив природу человека, мы перестанем понимать себя», — считает эксперт.
По её словам, больше всего человека пугает в искусственном интеллекте (ИИ) его внешнее подобие: он мыслит как человек, понимает вопросы как человек, отвечает на человеческом языке.


«Мы соприкасаемся с тем, чего не понимаем до конца. <…> По сути, моделирование естественного интеллекта в искусственном интеллекте происходит без полного знания того, как работает наш мозг. И это большой парадокс. Мы пытаемся воссоздать те функции, которые мы видим как результат, но не понимаем, как они оформляются структурно. <…> Наука не даёт полного понимания того, что есть сознание, разум. <…> Это значит, мы моделируем только внешнюю форму, распознавание образов, синтеза речи, понимание речи и так далее», — пояснила Брызгалина.
Она отметила, что ИИ должны регулировать право и этика, как это было и в прошлых столетиях, когда появлялись новые технологии. При этом учёный подчеркнула, что важнейшую роль будет играть «этический компонент регуляции».
«В ситуации регулирования искусственного интеллекта ссылаться на то, что право все вопросы снимет, крайне сложно. Дело в том, что право регулирует сложившиеся социальные отношения, а в области искусственного интеллекта социальные отношения только начинают складываться. Например, кто отвечает за аварию беспилотника? Как быть, если врач положился на рекомендацию системы искусственного интеллекта, распознающей медицинские патологии по изображениям, и поставил неверный диагноз?» — привела примеры эксперт.

Фото: iStock/Apichat Noipang


Липкость технологий



Взаимодействие человека с обществом является одной из движущей силой его развития. Общение формирует наш эмоциональный интеллект, мы получаем новые знания, находясь в обществе, и сами передаём их другим, учимся рефлексировать. И это только часть значимых функций.

Сейчас, с появлением ИИ, люди предпочитают общению с реальными людьми взаимодействие с антропоморфными роботами. Такое явление Елена Брызгалина охарактеризовала как липкость технологий.

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Машина изучает человека, а после начинает воспроизводить те эмоции и чувства, которые человек ждёт, предлагает темы для разговора, реагирует так, как хочет конкретный человек. И в этом тоже кроется опасность.
«Когда мы с вами общаемся, мы можем друг другу не нравиться, испытывать гнев, ненавидеть друг друга. А когда подстраивается система под вас, возникает вот эта липкость, вы прилипаете. Знаете, сколько в мире людей, которые предпочитают общению с искусственным интеллектом общение в обычных социальных условиях. Поэтому отчуждение человека, <…> когда человек <…> своё одиночество скрашивает общением с системой, вот в этом опасность», — рассказала эксперт.
Искусственный интеллект не умеет критически осмысливать свои действия, а человек может, а это то, что отличает людей от ИИ, и эту способность нам важно сохранить, подытожила Брызгалина.

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Учёный из МГУ назвала профессии, которые исчезнут из-за искуственного интеллекта
Философ Брызгалина: из-за ИИ будут неактуальны рутинные профессии
30 января 2025, 17:49

Фото: iStock/demaerre

С появлением искусственного интеллекта некоторые профессии теряют свою значимость и актуальность.
Заведующая кафедры философии и образования, руководитель магистерской программы «Биоэтика» философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина уточнила в беседе с «Радио 1», что профессии, где от человека требуется решение, уходят в прошлое с появлением ИИ, останутся те специальности, важной составляющей которых является выбор.

Эксперт пояснила, что ИИ работает на основе чётко заданных алгоритмов, он быстрее, чем человек, проанализирует, например рынок техники, выстроит рейтинг по отзывам и выдаст результат, т. е. решение, и им человек воспользуется.

Однако, где нет установок, но важен выбор, основанный на системе ценностей, которых придерживаются люди, ИИ не сможет заменить человеческий труд.

«Когда нам нужно определить цель и способы движения к цели, мы поступаем подлинно как люди. <…> Вот на сегодняшний день искусственный интеллект не обладает этой человеческой системой ценностей, не обладает волей. Да, он может воспроизводить когнитивные функции и эмоции, и поэтому те профессии, где нужно решать рутинно, высчитывать проценты или действовать механически, они будут уходить», — рассказала Брызгалина.

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По её словам, ИИ должен оставаться только инструментом, а выбор в противоречивых ситуациях, опирающийся на систему ценностей, должен остаться за человеком. Учёный напомнила: Россия чётко заявила о том, что инструменты искусственного интеллекта должны быть подотчётны человеку.

Позже такая позиция РФ была зафиксирована в созданном разработчиками Кодексе этики в сфере искусственного интеллекта. Президент Владимир Путин на последнем форуме БРИКС предложил странам присоединиться к этому кодексу.

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