Число случаев незаконной перевозки стройотходов в Одинцове сократилось вдвое

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
На территории Одинцовского городского округа вдвое сократилось число случаев незаконной перевозки строительных отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Подмосковье привлекают к ответственности нарушителей, незаконно перевозящих отходы строительства, сноса и грунта. Только в январе на территории Одинцовского городского округа искусственный интеллект выявил 47 «серых» возчиков. Нарушители заплатят 1,3 млн рублей. За аналогичный период в 2023-го было выявлено 98 подобных нарушений», – отметили в ведомстве.В Минчистоты напомнили, что транспортировка отходов сноса и грунта без разрешений в первую очередь подразумевает не регламентированный маршрут водителей и вероятность сброса отходов в любой точке региона.
Пресекать случаи нелегальной перевозки строительного мусора инспекторам Минчистоты помогают камеры системы «Безопасный регион».
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Лора Луганская