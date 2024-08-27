Акции водочного магната Шефлера передали в доход РФ

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Судебные приставы передали в доход государства акции и доли в уставном капитале владельца алкогольного производства Шефлера, который поддерживал ВСУ. Об этом сообщили в РИА Новости.
Речь идёт о миллиардере Юрии Шефлере — владельце марок «Московская» и «Столичная».
Пресс-служба сообщила, что конфискованные активы принадлежали владельцу одного из крупнейших предприятий по производству алкоголя. Он и его компании активно поддерживали Вооружённые силы Украины, что, по мнению суда, дискредитировало российские власти.
Предприниматель был признан экстремистом. Судебные приставы обратили его имущество в доход государства.
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«Судебные приставы Главного управления Федеральной службы судебных приставов России обратили в доход государства имущество члена экстремистской организации. Более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале акционерных обществ были зарегистрированы и зачислены на счёт Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — сообщили в ведомстве.
Пресс-служба сообщила, что конфискованные активы принадлежали владельцу одного из крупнейших предприятий по производству алкоголя. Он и его компании активно поддерживали Вооружённые силы Украины, что, по мнению суда, дискредитировало российские власти.
Предприниматель был признан экстремистом. Судебные приставы обратили его имущество в доход государства.
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Мира Полтева