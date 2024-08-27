ВТБ сообщил о мошенниках, действующих от имени Госархива

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Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-релиза банка ВТБ.
Отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками Госархива и выманивают доступ к цифровым сервисам жертвы. Звонящие от имени сотрудников Госархива заявляют, что хотят отправить невостребованные письма, но информация об отправителях якобы утеряна.
Преступники предлагают получить письма в отделениях МФЦ или «Почты России», а также выбрать дату и время для записи в отделение. После чего человеку приходит сообщение с цифровым кодом, который мошенники просят назвать.
Данный код позволяет злоумышленникам получить доступ к цифровым сервисам пострадавших.
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Преступники предлагают получить письма в отделениях МФЦ или «Почты России», а также выбрать дату и время для записи в отделение. После чего человеку приходит сообщение с цифровым кодом, который мошенники просят назвать.
Данный код позволяет злоумышленникам получить доступ к цифровым сервисам пострадавших.
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Екатерина Коршунова