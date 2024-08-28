Акция по чипированию и вакцинации питомцев пройдёт в двух подмосковных парках

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В парках Московской области теперь можно позаботиться о четвероногих. В августе стартовала акция по чипированию и вакцинации домашних животных, которая охватит 14 парков региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«В этот четверг акция состоится в парках Дубрава в Павлово-Посадском городском округе и «Скитские пруды» – в Сергиево-Посадском. Адреса и графики дежурств мобильных офисов можно найти по ссылке», – говорится в сообщении.Владельцы могут зарегистрировать мобильных офисах Госветслужбы питомцев с внесением данных в единую региональную базу. Также специалисты установят безопасный для здоровья животного микрочип.
При необходимости на месте проведут вакцинацию и консультацию по уходу за питомцем, добавили в пресс-службе.
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Лора Луганская