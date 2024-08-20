В Подмосковье спасли птенца дикой пустельги

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Птенца-слётка дикой пустельги обнаружили прохожие на улице в подмосковном Пушкине, птицу выходили специалисты Пушкинской ветеринарной станции, сообщат пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Птенец выглядел ослабевшим, он нуждался в помощи, и ветеринары взялись за его спасение. Пустельга — это маленькая хищная птица из семейства соколиных, у этих птиц особый рацион, поэтому угодить слётку было нелегко, однако ветеринары справились», — говорится в сообщении.На ветстанции птенец вырос, окреп и научился жить самостоятельно. После этого птицу выпустили на волю.
В министерстве напомнили, что если на земле оказался птенец, который выглядит здоровым, не нужно поднимать его: скорее всего, его родители где-то поблизости и успешно заботятся о нём. Но если у птенца сломано крыло или есть какие-то другие повреждения, необходимо обратиться за помощью к специалистам.
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