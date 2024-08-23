37 собак из приюта в Курской области на время перевезли в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московскую область доставили 37 собак из приюта «Право Жить», находящегося в Курской области, где сейчас идут боевые действия. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Животных разместили в городском округе Лотошино в посёлке Торфяное на базе Московского государственного зоологического парка. В ближайшее время из приюта в Курской области планируют доставить ещё 100 собак. Специалисты Госветслужбы проведут освидетельствование животных на бешенство, после чего их поместят на обязательный 10-дневный карантин», – отметили в пресс-службе.Собаки будут вакцинированы и чипированы.
Как рассказали, ветеринары подмосковной Госветслужбы, громкие звуки выстрелов и взрывов доставляют животным дискомфорт и вызывают страх. Если собаки содержатся в вольерах, укрыться от залпов в тихом месте не получится.
Сейчас жизни четвероногих ничто не угрожает, они чувствуют себя в безопасности и привыкают к временному дому.
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Лора Луганская