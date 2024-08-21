В подмосковных парках проведут акцию по чипированию и вакцинации питомцев

В Подмосковье с 22 августа по 10 сентября будет проходить акция по чипированию и регистрации домашних животных. Её проведут Министерство сельского хозяйства и продовольствия вместе с Министерством благоустройства Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.