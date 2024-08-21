В подмосковных парках проведут акцию по чипированию и вакцинации питомцев

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье с 22 августа по 10 сентября будет проходить акция по чипированию и регистрации домашних животных. Её проведут Министерство сельского хозяйства и продовольствия вместе с Министерством благоустройства Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
В 14 подмосковных парках начнут работу мобильные офисы Госветслужбы, где владельцы домашних животных смогут прямо во время прогулки зарегистрировать питомца с внесением данных в единую региональную базу. Квалифицированные специалисты установят безопасный для здоровья животного микрочип, а при необходимости вакцинируют животное и расскажут о правилах ухода.
Как уточняют ветеринары, процедура чипирования безопасна для четвероногих, а микрочип не доставляет дискомфорта. Оплатить необходимо только микрочип, стоимость которого составляет 352,4 рублей. Внесение в базу будет бесплатным. Если микрочип уже установлен, и владелец хочет зарегистрировать домашнее животное в системе, то плата за это взиматься не будет.
Дополнительно можно прямо на месте вакцинировать питомца от бешенства российской вакциной «Рабикан». Это тоже бесплатно.
Уже 22 августа выездные офисы Госветслужбы будут работать в двух парках Подмосковья. С 16 до 19 часов они будут открыты в парке «Городской лес» в Домодедове, с 17 до 20 часов – в ЦПКиО «Парк Мира» в Мытищах.
Актуальный список парков в городских округах и часы работы мобильных офисов можно узнать на сайте Минсельхозпрода Подмосковья в прикреплённом файле.
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«Регистрация и чипирование домашних животных – основа их безопасности. Если питомец потерялся, с помощью микрочипа и единой базы данных, куда занесена информация о животном и владельце, вернуть его обратно хозяину можно будет быстрее. А вакцинация защитит животное от нежелательных заболеваний», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Как уточняют ветеринары, процедура чипирования безопасна для четвероногих, а микрочип не доставляет дискомфорта. Оплатить необходимо только микрочип, стоимость которого составляет 352,4 рублей. Внесение в базу будет бесплатным. Если микрочип уже установлен, и владелец хочет зарегистрировать домашнее животное в системе, то плата за это взиматься не будет.
Дополнительно можно прямо на месте вакцинировать питомца от бешенства российской вакциной «Рабикан». Это тоже бесплатно.
Уже 22 августа выездные офисы Госветслужбы будут работать в двух парках Подмосковья. С 16 до 19 часов они будут открыты в парке «Городской лес» в Домодедове, с 17 до 20 часов – в ЦПКиО «Парк Мира» в Мытищах.
Актуальный список парков в городских округах и часы работы мобильных офисов можно узнать на сайте Минсельхозпрода Подмосковья в прикреплённом файле.
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Лора Луганская