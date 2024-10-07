Акция «сдай старые шины на Мегабак» пройдёт с 14 октября по 11 ноября

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Министерство по благоустройству территорий и государственному жилищному надзору Московской области объявило о проведении акции «Сдай старые шины на Мегабак» с 14 октября по 11 ноября.
Цель акции заключается в сборе вторичного сырья (резины) для последующей переработки, чтобы сократить объём захороненных полезных материалов и привлечь внимание к проблеме утилизации автомобильных шин.
Проект «Мегабак» стартовал в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Его цель — повысить уровень утилизации вторсырья. В пунктах приёма установлены контейнеры для различных видов отходов и старых вещей: бытовой техники, мебели, бумаги, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, батареек и лампочек. Переработанные материалы напрямую забирают компании и региональные операторы региона.
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Проект «Мегабак» стартовал в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Его цель — повысить уровень утилизации вторсырья. В пунктах приёма установлены контейнеры для различных видов отходов и старых вещей: бытовой техники, мебели, бумаги, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, батареек и лампочек. Переработанные материалы напрямую забирают компании и региональные операторы региона.
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Дайана Хусинова