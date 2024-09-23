В Подмосковье планируют установить около 3 тысяч пунктов сбора вторсырья

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Около трёх тысяч фандоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также баков для сбора текстиля планируется установить на территории Московской области. Об этом доложил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«Есть нормативы, есть запрос от бизнеса. И в бизнес-сообществе говорят, что в Московской области нужно иметь не менее 5 тысяч таких точек сбора отходов на вторсырьё. Это примерно одна единица на 2 тысячи человек. На сегодня у нас суммарно размещено почти 2 тысячи таких аппаратов, то есть как минимум 60% рынка у нас на сегодня ещё не освоено. Наша задача — в ближайшее время закрыть эту брешь и поставить такие аппараты по всей Московской области», — сказал Владислав Мурашов.Для упрощения размещения таких объектов в регионе Мурашов предложил открыть интерактивную карту, на которой будут отмечены 3 тысячи пригодных для них мест. Это позволит сократить сроки реализации таких проектов с 20 до семи дней. Услугу предлагается запустить с 1 ноября. Для этого до 1 октября муниципалитеты должны расставить точки на карте. Кроме того, у бизнеса будет возможность самостоятельно выбрать место и предложить его для согласования.
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Лев Каштанов