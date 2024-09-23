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Ученики подмосковной школы собрали более 10 тысяч «добрых крышечек»

23 сентября 2024, 11:07
Фото: пресс-служба Минтера МО

Фото: пресс-служба Минтера МО

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Более 10 тысяч крышек от пластиковых бутылок собрали на переработку ученики православной школы «Рождество» в городском округе Истра в ходе недельного марафона добра, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Всего за время марафона добра школьники собрали 10 тысяч пластиковых крышек, 300 килограммов макулатуры, восемь мешков стекла и множество других отходов», — говорится в сообщении.
Средства от сдачи вторсырья будут направлены на благотворительность.



«Добрые крышечки» — это эколого-социальный проект. Деньги за пластик, собранный и переданный на вторичную переработку в рамках этого проекта, направляются в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». На эти средства приобретаются инвалидные коляски и прочая техника для реабилитации детей с особенностями развития.

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Парк «Пехорка» в Балашихе снова стал лидером по посещаемости в Московской области
23 сентября 2024, 11:22

Фото: Министерство благоустройства Московской области

С 16 по 22 сентября парк Пехорка посетили 74,6 тысячи человек, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Парк, который находится в центре Балашихи, стал самым популярным местом отдыха на прошлой неделе. На его территории есть всё для комфортного отдыха: детские площадки, спортивные зоны, скейт-парк и набережная. Помимо этого, в парке можно взять напрокат спортивный инвентарь, а летом работает лодочная станция.

Для собак в «Пехорке» оборудована специальная площадка для выгула.

Парк продолжает развиваться, и в нём появляются новые игровые зоны и арт-объекты, благодаря которым «Пехорка» становится ещё более привлекательным местом для отдыха и развлечений.

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В Павловском Посаде провели День без автомобиля
23 сентября 2024, 11:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Акцию «Всемирный день без автомобиля» провели сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского округа совместно с представителями автошколы им. Давыдова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Накануне Всемирного дня без автомобиля, который ежегодно проводится 22 сентября, сотрудники ГАИ обратились к жителям округа с просьбой на сутки отказаться от использования личного автотранспорта. Эта инициатива вызвала положительный отклик — многие пообещали в этот день пересесть на велосипед», — говорится в сообщении.
Полицейские также напомнили гражданам о правилах езды на двухколёсном транспорте и о том, что необходимо использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге. Каждому водителю, с которым была проведена беседа, сотрудники ГАИ вручили памятку по безопасности дорожного движения.

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#экологическая акция
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По трассе «Нева» запустили полностью беспилотные грузовики
23 сентября 2024, 11:19

Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

По трассе М-11 «Нева» начали движение полностью беспилотные грузовые автомобили. На торжественную церемонию собрались гости и участники форума «Цифровая транспортация», передаёт ТАСС.
«В июне 2023 года мы начали беспилотные грузоперевозки между двумя столицами. На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала по трассе курсировало три автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. Они проехали более 3 млн км и перевезли порядка 330 тыс. кубометров груза. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля», – заявил на церемонии вице-премьер Виталий Савельев.
По трассе начали ходить четыре грузовика без водителя – два от КамАЗа" и ещё столько же – от Сберавтотеха.
«За полтора года Беспилотники проехали без аварий более 3 млн км, что позволило перейти к следующему этапу. Теперь водитель может занять пассажирское место», – пояснил министр транспорта России Роман Старовойт.
Как отмечает агентство, в отличие от обычных грузовиков, беспилотники не ограничены в режиме труда и отдыха. Это позволяет им работать без перерывов, что ускоряет доставку, оптимизирует логистические процессы и минимизирует время простоя.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» реализуется на трассе М-11 «Нева». Это первый шаг к беспилотным грузоперевозкам по всей России.

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#форум
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«В грибах, ягодах и соках»: Врач сообщил, где обитает токсин ботулизма и как его избежать
Инфекционист Рябов: сдвоение в глазах и сухость во рту — главные симптомы ботулизма
23 сентября 2024, 11:09

Фото: iStock/airdone

Грибной сезон в России закончится только в ноябре, и сейчас любители «тихой охоты» во всю орудуют в лесах. Во многих семьях принято заготавливать грибы на долгий срок — сушить их и консервировать. Однако, по словам врачей, при их неправильной обработке можно заразиться опасным заболеванием – ботулизмом.
Заместитель главного врача Дубнинской больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» подтвердил факт, что неправильная обработка грибов может привести к заражению ботулизмом.

«Увы, это возможно. Дело в том, что сlostridium ботуления — токсин, который вызывает синдромы этого тяжелого заболевания. Это анаэробный микроорганизм, который развивается и живет в условиях безвоздушных. Он долго может находиться на грибах и ягодах в состоянии спорообразном, а когда возникает бескислородная среда, являющаяся наиболее благоприятной, может переходить в активную форму», — объяснил эксперт.

Он назвал два основных правила безопасности в случае потребления и обработки грибов: хорошо промывать и термически обрабатывать. Даже при обычном кипячении грибов перед заготовкой споры погибают, что исключает заболевание.

По словам инфекциониста, стоит избегать консервированных продуктов, продающихся вдоль дороги, потому что точных данных об их обработки узнать невозможно.

«Просто на просто играть в русскую рулетку — авось пронесет — не самый верный подход. Консервированные грибы и рыба, даже соки, приготовленные в домашних условиях, опасны. Бороться с симптомами ботулизма достаточно сложно. Потому что оно поражение нервной ткани. Должна проводиться интенсивная антисептическая терапия», — напомнил Сергей Рябов.

Он также выделил основные симптомы ботулизма, при которых сразу следует насторожиться и обратиться к врачу.

«Сдвоение в глазах, внезапная сухость во рту, паралич дыхательной мускулатур — это все может закончиться достаточно трагично, если не вовремя начать лечение. Чем раньше, тем позитивнее эффект», — заключил врач.

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Жители шести округов Подмосковья встретились с представителями Фонда капитального ремонта
23 сентября 2024, 11:07

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На прошлой неделе руководители проектов Центра управления проектами (ЦУП) Фонда капитального ремонта Московской области провели выездные проверки на основных строительных площадках региона. В ходе рабочей поездки представители ЦУП посетили городские округа Раменский, Люберцы, Дзержинский, Клин, Рузский и Балашиху, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Основной целью визитов было обсуждение хода капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), сроков выполнения работ и поиск способов ускорения процесса. Жители многоэтажек задали интересующие их вопросы и получили консультации от специалистов фонда.

Кроме того, руководители проектов уделили особое внимание взаимодействию с подрядчиками и контролю над строительством. На всех встречах присутствовали эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые контролируют качество выполнения работ.

Все вопросы, связанные с ходом капитального ремонта, можно задать ответственному руководителю проекта ЦУП. Контактная информация размещена на сайте фонда в разделе «О фонде» или на информационных табличках в домах, где проводятся ремонтные работы.

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В регионах страны создадут филиалы Национального центра «Россия»
23 сентября 2024, 10:43

Фото: пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»

Национальный центр «Россия» начинает отбор проектов филиалов в регионах, которые будут созданы в первоочередном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
«Отбор будет проходить в два этапа. На первом регионы представят проекты создания филиалов. Площадки для них должны включать пространство для постоянной и временной экспозиций, большие многофункциональные и малые залы для проведения мероприятий, гастрономические пространства, зоны универмага и детские зоны», – пояснили в пресс-службе.
Регионы, прошедшие во второй этап, представят свои проекты оргкомитету Национального центра «Россия». Среди них выберут регионы-победители. Именно там филиалы Национального центра создадут в первую очередь.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября прошлого года по 8 июля 2024-го по Указу президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Экспозицию посетили более 18,5 млн гостей, а сама выставка вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.

1 июля 2024 года Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах в целях демонстрации достижений страны и сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».

6 сентября глава государства подписал Указ «Об оргкомитете Национального центра «Россия». Его возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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#россия
#конкурс
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию
23 сентября 2024, 10:34

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию. Теперь она снова подписывается как Татьяна Ким.
Об этом бизнес-леди написала в своём телеграм-канале, указав, что лучший выбор — оставаться собой всегда. Свой пост она подписала так: «Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким. Напомним, со своим супругом Владиславом Бакальчуком они сейчас находятся в стадии развода.

18 сентября основательница маркетплейса написала, что её муж вместе с двумя бывшими членами правления Wildberries пытается захватить офис компании и попросила защиты у правоохранителей. Тогда во время перестрелки погибли два охранника фирмы. 20 сентября совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, к удивлению многих, был отпущен из полиции после допроса. Позже бизнесмене изложил свою версию корпоративного конфликта. Версии супругов о том, как проходило объединение Wildberries и Russ не сходятся в деталях.

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С 10 октября для жителей Подмосковья стартует акция «Цифровой Диктант»
23 сентября 2024, 10:32

Фото: istockphoto / Tippapatt

С 10 октября жители Московской области могут принять участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант» и проверить свои навыки в области цифровой грамотности, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Акция позволяет не только оценить свой уровень цифровых компетенций, но и проанализировать ошибки и разработать индивидуальный план для улучшения недостающих знаний и навыков.

«Цифровой диктант» проводится в формате онлайн-теста и состоит из заданий, адаптированных для разных возрастных групп: детей от 10 до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старше 60 лет.

Тест состоит из пяти разделов: цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровая безопасность, цифровые технологии и новый раздел, посвящённый использованию цифровых финансовых сервисов и услуг — финансовая киберграмотность.

Принять участие в акции можно самостоятельно с 10 по 28 октября 2024 года на сайте ЦифровойДиктант.рф.

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В Подмосковье перед стартом отопительного сезона осталось проверить 3% теплосетей
23 сентября 2024, 10:24

Фото: МинЖКХ МО

В Московской области в преддверии старта отопительного сезона проверили 97% тепловых сетей. Это 10 103 км из 10 440 км сетей региона, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.
Гидравлические испытания стартовали 5 апреля. Специалисты провели без малого 3,5 тыс. выездов для проверки и испытаний тепловых сетей. Полностью проверку завершили 46 муниципалитетов. В оставшихся шести городских округах проверено более 90% теплосетей. Процесс подготовки продолжается в следующих муниципалитетах: Солнечногорск, Дубна, Можайский, Щёлково и Пушкинский.
«Подготовка к зимнему периоду в Подмосковье – на финишной прямой. Мы протестировали уже 97% тепловых сетей и продолжаем работу, чтобы предстоящая зима прошла без перебоев и аварий в сфере теплоснабжения», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
По данным министерства, за весь период проверок было выявлено 1880 утечек. Это позволит устранить проблемы до начала отопительного сезона.

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