Ученики подмосковной школы собрали более 10 тысяч «добрых крышечек»

Фото: пресс-служба Минтера МО
Более 10 тысяч крышек от пластиковых бутылок собрали на переработку ученики православной школы «Рождество» в городском округе Истра в ходе недельного марафона добра, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Всего за время марафона добра школьники собрали 10 тысяч пластиковых крышек, 300 килограммов макулатуры, восемь мешков стекла и множество других отходов», — говорится в сообщении.Средства от сдачи вторсырья будут направлены на благотворительность.
«Добрые крышечки» — это эколого-социальный проект. Деньги за пластик, собранный и переданный на вторичную переработку в рамках этого проекта, направляются в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». На эти средства приобретаются инвалидные коляски и прочая техника для реабилитации детей с особенностями развития.
Читайте также:
В Чехове открыли модернизированную площадку для отходов «Мегабак»
В Подмосковье начался конкурс субботников
Регоператоры Подмосковья вывезли за лето более 11 млн кубометров мусора
Лев Каштанов