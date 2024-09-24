Химки вошли в тройку округов-лидеров по числу контейнеров для сбора вторсырья

Фото: пресс-служба г.о. Химки
В Химках установлено 218 контейнеров по приёму на переработку пластика, алюминия и текстиля, по этому показателю округ вошёл в число лидеров Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Баки для приема отходов, пригодных для переработки, есть во всех микрорайонах Химок», — говорится в сообщении.Отмечается, что вещи из контейнеров для сбора текстиля отправляются не только на переработку: если они в хорошем состоянии, то их передают нуждающимся: многодетным семьям, в дома для престарелых и детские приюты.
В администрации также напомнили, что жители Химок могут заказать вывоз крупногабаритного мусора: отслужившей свой срок сантехники, мебели и бытовой техники. Заявки принимаются онлайн. Кроме того, в округе продолжается акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку». Избытки урожая принимают на площадке «Мегабак» по адресу: улица Машинцева, дом №9.
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Лев Каштанов