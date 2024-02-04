Актёр Алексей Агапов умер через день после своего 50-летия

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В Ижевске скончался заслуженный артист Удмуртии, актёр Государственного русского драматического театра Удмуртии Алексей Агапов. Смерть наступила всего через день после того, как артист отпраздновал свой 50-летний юбилей.
Коллеги актёра с горьким недоумением вспоминают, как ещё день назад готовились к его юбилею, сочиняли смешные поздравления. Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким покойного актёра, так скоропостижно скончавшегося. Собратья по сцене говорят, что теперь Алексей Агапов навсегда останется добрым ангелом их театра.
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Александр Бойцов