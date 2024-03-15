Актёр Федор Добронравов отменил спектакли на год вперед после сложной операции

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до января 2025 года. Ему предстоит реабилитация после операции, без которой он мог бы стать инвалидом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что в конце февраля Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на то, что ему больно глотать. Медики сделали актеру КТ, после чего срочно доставили в нейрохирургическое отделение для проведения экстренной операции.
Добронравову удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков. 7 марта его выписали из больницы и назначили курс продолжительной реабилитации.
Артист принял решение о приостановке театральной деятельности до января следующего года. В настоящее время спектакли с участием Добронравова отменяют или переносят.
Читайте также:
Волочкова назвала Наталию Касаткину великой
Психолог Степанова указала на признаки реактивной депрессии у Пугачевой
В Сеуле по требованию Киева отменен спектакль с примой Большого театра Захаровой
Добронравову удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков. 7 марта его выписали из больницы и назначили курс продолжительной реабилитации.
Читайте также:
Волочкова назвала Наталию Касаткину великой
Психолог Степанова указала на признаки реактивной депрессии у Пугачевой
В Сеуле по требованию Киева отменен спектакль с примой Большого театра Захаровой
Екатерина Коршунова